La familia de la niña abusada en el Colegio San José, acompañado por su equipo de abogados querellantes (Guillermo Munné, Lorena Adorati y Paula Condrac) convocaron a una conferencia de prensa, en donde apuntaron todos sus cañones al Ministerio Público de la Acusación de Rafaela y pidieron el apartamiento de los fiscales que intervinieron en diferentes etapas de la causa: Ángela Capitanio, Favia Burella, y el fiscal Gustavo Bumaguin.

Todo se basa en la declaración que entienden que fue un falso testimonio de una médica (la cual también sería trabajadora del Estado provincial), que atendió a la niña abusada tres semanas antes del hecho denunciado. En su testimonio -que llega a la causa luego de que se le pidiera la historia clínica-, afirma que si bien habían ido a la guardia indicando que la menor sufría de vómitos, al ingresar al consultorio la madre le dice que era por otra cosa. En su relato, afirma que sufrió las mismas lesiones que fueran denunciadas después por otro médico, pero 20 días después. Incluso, que estaba vestida igual. Dijo que le había recetado “una cremita”.

Las fiscales creyeron este relato y, de acuerdo a la madre de la menor, la trataron de mentirosa en una reunión. Pero los abogados querellantes lograron conseguir la receta que le había dado esa pediatra, el 8 de julio, en donde le indicó ibuprofeno y Enterogermina.

La receta que prueba que la niña no fue atendida por abuso sexual Foto: Abogados de la familia Carrasco - Astesano

El ticket de la farmacia con los medicamentos recetados, luego de ser adquiridos Foto: Abogados de la familia Carrasco - Astesano

Con este material probatorio, los abogados se presentaron ante los fiscales y le pidieron que le secuestren el celular a la médica, entre otras medidas. Sin embargo, las fiscales Burella y Capitanio, se negaron. Recurrieron al fiscal regional Diego Vigo. También se negó.

Llegaron hasta Fiscal General Jorge Baclini, para pedir el apartamiento de todos estos fiscales y poner otros. No lo lograron. Recurrieron a la auditora general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, quien no encontró nada raro que las fiscales no investiguen.

Fueron a la justicia y la jueza de la Investigación Penal Preparatoria Cristina Fortunato les dijo que esa acción solo podía ser requerida por el MPA. Fueron a la Cámara de Apelaciones y Cristian Fiz lo mismo, aunque dejaron abierta una posibilidad: denunciar a la médica. Pero para investigar este nuevo hecho delictivo, se llamó a otro fiscal, Gustavo Bumaguin, quien tampoco encontró nada para investigar.

Lo que se terminaron preguntando fue lo siguiente:

1.- ¿Por qué motivo mintió la médica? ¿Lo decidió sola o lo acordó con alguien más? ¿La pediatra estaba encubriendo a alguien? ¿A quién/es? ¿Mintió para salvar a quién, de qué?

2.- ¿Cómo coincide lo inventado por la pediatra con la declaración del ginecólogo, si solo obraba en la carpeta judicial, y las únicas responsables de su reserva y custodia eran Burella y Capitanio?

3.- ¿Por qué Burella y Capitanio se resistieron férreamente a investigar a la médica cuando la querella demostró que la médica había mentido? ¿Por qué no secuestraron su celular ni investigaron sus comunicaciones, ni la citaron nuevamente a declarar para confrontar sus dichos falaces con el diagnóstico que firmó y selló y los medicamentos que prescribió? Aclaramos que todas estas diligencias fueron exigidas por la querella ¿Por qué no las hicieron inmediatamente, con la urgencia lógica del caso, en el mes de octubre en que lo solicitamos y sin dar tiempo a que se borren posibles huellas, malogrando así la prueba? Si el teléfono hubiese sido secuestrado a tiempo y las comunicaciones hubiesen sido revisadas, con los mensajes de wsp y los números de teléfonos de quién/quiénes nos hubiéramos encontrado?

4.- ¿Por qué Vigo sostuvo a Burella y Capitanio en su decisión de no investigar a la médica, si la querella demostró que la médica había mentido?

5.- ¿Por qué la falta de investigación de Burella y Capitanio, su pérdida de objetividad y de transparencia no llamó la atención de la Auditora General de Gestión Vranisich?

6.- Burella y Capitanio no archivan la causa de abuso sexual ni tampoco investigan, conservando la titularidad de la acción penal ¿por qué? ¿para impedir su avance?

7.- ¿Por qué cuando la querella recusó a Vigo, a Burella y a Capitanio al frente de la investigación, Baclini sostuvo a los tres?

8.- ¿Por qué Vigo no acepta ni desmiente que sus hijos son alumnos regulares del Colegio San José? ¿Por qué, en caso que sus hijos sean alumnos regulares del Colegio San José, Vigo no dio un paso al costado, excusándose de entender en la causa, tal como le solicitó la querella en fecha 01 de abril de 2022?

9.- ¿Por qué Bumaguín omite la existencia de la documental emitida por la propia médica pediatra, desestima que haya falsedad y encubrimiento para no seguir investigando?