En el Complejo Cultural del Viejo Mercado (CCVM), 40 mujeres recibieron su certificado por haber participado de “Ciencias de la computación” y “Operador de PC, G-Suite y Excel”.

Estuvieron presentes en el acto, el intendente Luis Castellano; el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; la secretaria de Educación, Mariana Andereggen; el coordinador de Ciencia y Tecnología, Mauricio Menardi; el coordinador de Empleo, Juan Ignacio Ruggia; la coordinadora de Elegí Digital, Romina Indelman; la coordinadora de Elegí Digital Violeta, Vanesa Giailevra; la vicerrectora y la representante de la Secretaría de Articulación de la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf), María Cecilia Gutiérrez y María Julia Davicino; docentes, tutoras y participantes de las formaciones, entre otros.

Según datos del Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDeL), del 8,2% de desocupación registrada en el 2021, el 60% son menores de 30 años, y 6 de cada 10 personas desocupadas, son mujeres. Por esto, y teniendo en cuenta la demanda de empleos en el sector tecnológico, se planteó la necesidad de reforzar las capacidades de las mujeres en estas temáticas, históricamente masculinizadas.

Por todo esto, se consideró pertinente la incorporación de una línea específica en el programa Elegí Digital, orientada a construir capacidades tecnológicas en el colectivo de mujeres y diversidades, articulada con la Universidad Nacional de Rafaela, el Ministerio de Género, Igualdad y Diversidades de la Provincia y con la Secretaría de Economía del Conocimiento de la Nación. A esta línea, se la denominó Elegí Digital Violeta.

“El desafío es seguir trabajando”

Al respecto, Diego Peiretti resaltó: “Hicimos una entrega de certificados en el marco del programa Elegí Digital Violeta, que es un programa que apunta a formar mujeres en temas de digitalización”.

El funcionario destacó que “sabemos que hay una demanda enorme en el sector privado con empresas que necesitan contar con perfiles formados. Por el otro lado, en nuestros relevamientos socio-económicos vemos que en la tasa de desocupación de la ciudad, existen muchas mujeres que están buscando esa oportunidad de empleo”.

“Se trata de trabajar con mujeres jóvenes a través de este programa, buscando dotar de capacidades digitales para poder acceder a un puesto de trabajo en un sector que, desde hace ya años, viene teniendo una demanda muy alta. Hemos generado un acuerdo con UNRaf, hemos armado contenidos, informaciones y propuestas formativas”; agregó.

Peiretti manifestó que “cerca de 40 mujeres han llegado al final del camino y hoy tienen su certificado. Como decíamos en la entrega de los mismos, la ciudad no va a parar de trabajar estos temas porque hay una comunión, una idea de coordinación y de seguir adelante con estos oficios donde observamos una baja participación de la mujer. Ahora el desafío es seguir trabajando y achicar la brecha digital respecto a la perspectiva de género”.

“No todo en el mundo digital es tan fácil para una mujer”

Seguidamente, Romina Indelman expresó: “Elegí Digital siempre estuvo abierto a todos y todas, no tenemos ni tuvimos distinciones de géneros ni de edades. Y en esta oportunidad, desde Nación nos dieron la opción de hacer algo vinculado al género. Entonces buscamos temáticas relacionadas a lo digital donde justamente la mujer, tenga una posibilidad laboral más”.

“No todo en el mundo digital es tan fácil para una mujer, sobre todo, porque seguimos con la idiosincrasia de cuidar a nuestros hijos, atender las cuestiones de la casa y a eso, le tendríamos que sumar el trabajar”; manifestó Indelman.

“El poder generar un dictado virtual, les permitió a las mujeres capacitarse e introducirse en el mundo digital para después poder seguir en capacitaciones superiores”; sumó.

Experiencias

A su turno, Evangelina Sabbione, participante de Elegí Digital Violeta, contó: “Estoy en 5º año de la Escuela Misericordia. Del curso me enteré por una familiar y lo que me llevó a estar fue que me interesa mucho el tema digital y la tecnología. Necesitaba una base y una guía para saber que quería para mi futuro y esos fueron todos los motivos por el cual me inicié en todo este mundo”.

“Me llevo una hermosa experiencia del curso, todo lo que pude conocer y todo lo que pude aprender. Me parece muy importante que las mujeres nos involucremos y nos incluyamos en todo esto, que haya oportunidades para nosotras y salidas laborales. Creo que si todas podemos empezar a incursionar en esto vamos a llegar muy lejos”; sumó.

Acompañamiento tutor

Por último, Lionela Contreras, tutora del curso de Operadora de PC, expresó: “Mi rol fue el acompañamiento a la docente y a las participantes inscriptas al curso. Tuvimos una gran participación de todas las chicas. Quedaron muy contentas con el curso, con nuestra participación y con los temas abordados”.