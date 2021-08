Este martes, se llevaron a cabo dos entrevistas en Cámara Gesell por el caso del presunto abuso sexual en el Colegio San José. Luego de confirmarse en la mañana de este lunes que no hay registros fílmicos, ni técnicos de la gente que se encontraba en la institución (el registro biométrico estaba roto), se vuelve clave para resolver qué es lo que pasó el miércoles de la semana pasada con una alumna de 2° grado, de solo 7 años, que ahora se encuentra bajo tratamiento psicológico.

En una entrevista brindada a Somos Rafaela, el dr. Carlos Farías Demaldé, abogado de la familia de la menor que se presentó como querellante en la causa, indicó que la pericia fue “altamente positiva” y que “quedó demostrado que el abuso sexual ocurrió en el colegio”.

El abogado había pedido con anterioridad que la Cámara Gesell se llevara adelante con prontitud, debido a la gravedad del hecho y que se trataba de una menor de edad y evitar una revictimización.

Farías Demaldé dijo que se hicieron dos entrevistas, a cargo de la licenciada en Psicología, Alexia Fontanetto: una a las 10 y otra a las 11. La primera de ellas fue con la víctima, la segunda fue para otra menor, que es alumna del San José, que “habría tenido conocimiento y habría aportados datos del hecho en sí”. Estuvieron presentes los abogados querellantes, el abogado Sebastián Barello, la fiscal Ángela Capitanio, la jueza Cristina Fortunato y la defensa pública, ante la posibilidad de que se identificara el autor del hecho.

“Tengo que ser reservado de acuerdo al contenido en sí de lo vertido. En una investigación, puede resultar contraproducente si hago público el relato. Pero sí puedo decir que fue altamente positivo y que quedó demostrado fehacientemente la existencia de un delito de un abuso sexual en cuanto a lo menor habría resultado víctima en un baño del colegio”, sentenció.

“Dependerá de los padres si la niña continuará o no en el establecimiento educativo. Ellos argumentan que no hay seguridad. Si bien desde la propia escuela le garantizan todo lo atienente a ello, sabemos que han ocurrido algunas falencias por múltiples situaciones. Dependerá de cada padre si sus hijos concurran a la institución educativa. Hay una situación amarga respecto de que no le brindaron seguridad ni protección al sector”, agregó Farías Demaldé.

Reunión con el Obispo

Por otra parte, los padres de la víctima, tras un pedido suyo, fueron recibidos en la tarde de este martes por el Obispo Luis Fernández, en la sede del Obispado de Rafaela. Recordemos que el Colegio San José depende de esta institución eclesiástica.

Si bien no se brindaron declaraciones, extraoficialmente se conoció que desde el obispado no brindaron ningún dato.