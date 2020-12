El diputado provincial rafaelino Juan Argañaraz se refirió a la media sanción que tuvo el proyecto de Ley Nacional sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ILE). Para el integrante del bloque Somos Vida y Familia, “En primer lugar, reflexionar y decir que esta lucha no terminó en la votación en Diputados. Nos queda un enorme desafío por delante”.

Argañaraz recordó la votación: si bien 131 votaron a favor, “117 votos negativos no fueron pocos, es un número significativo y que muchos pensaban que la diferencia podía ser mayor. Es importante destacar que sólo obtuvieron 2 votos más que en el 2018, pese a que el proyecto fue enviado por el Ejecutivo, así también crecieron las abstenciones. Fueron 117 personas, a quienes valoramos y agradecemos porque defendieron a millones de niños por nacer y también pensaron en la vida de las mujeres. Nos sentimos orgullosos por todo el trabajo realizado en este año, especialmente por todas las agrupaciones pro-vida, por las iglesias de todos los credos, y de todas las familias y los hogares que rechazan rotundamente el aborto y aman la vida por sobre todo y a pesar de las circunstancias”.

Manifestación a favor de las dos vidas en Rafaela Vía Rafaela

Días antes de efectuarse la votación del proyecto “IVE”, legisladores santafesino remitieron una carta a los diputados y senadores por Santa Fe en el Congreso de la Nación: “Como legisladores provinciales hemos enviado a los diputados y senadores nacionales una nota solicitándoles que respeten la Constitución Nacional y defiendan la vida siempre, siendo directos representantes de la provincia de Santa Fe, y que tengan presente el marco jurídico que respeta la vida humana desde el momento mismo de la concepción” manifestó Argañaraz.

Para finalizar el legislador rafaelino concluyó: “valoramos enormemente los resultados de las encuestas y las movilizaciones, que claramente mostraron que Argentina es pro-vida. Lamentamos que no se escuchó a la mayoría de los ciudadanos, y sí se impuso una agenda global en contra de millones de inocentes. ¡Gracias a los diputados nacionales que votaron a favor de la vida por tan digna representación de la mayoría del pueblo que le dijo y le seguirá diciendo no al aborto! No nos damos por vencido porque la causa que defendemos y representamos es absolutamente superior a cualquier otra. Porque en verdad lo que realmente empodera es la vida, no la muerte de los indefensos y sin voz”.