El diputado rafaelino, Juan Argañaraz, presentó un proyecto de ley para que los empresarios PyME reciban capacitaciones, asesoramiento y enseñanza en herramientas de gestión internas. Algo que él ya había desarrollado en 2020 y se vieron beneficiados 400 emprendedores.

En Argentina el 99% de las empresas son Pymes con menos de doscientos empleados, que comparten un mismo ADN que las caracteriza: salvo honrosas excepciones, no miden los procesos, ni los resultados; no tienen clara la evolución de su modelo de negocios, no invierten en marketing, ni tienen ordenadas sus finanzas. Son empresas hechas a pulmón; expertas en gestionar el día a día, pero con dificultades internas, explica el proyecto.

Argañaraz, realizó durante el año 2020 varias conferencias destinadas al empresariado provincial. En principio fue de modo presencial hasta la aparición de la pandemia cuando se trasladaron a lo virtual. Las conferencias fueron brindadas por el consultor, Lic. Matías Franco. Franco es un especialista en consultoría Pyme con trayectoria comprobada en el país. Es fundador de Tienda 54 dos, autor de dos libros relacionados al emprendedurismo, y el pequeño y mediano empresario, “El Poder de una Idea” y “Dueño Pyme, cómo superar una crisis”.

Esta propuesta que busca ser ley en la provincia de Santa Fe, principalmente de las dificultades que existen a partir de la crisis económica y social que afecta muy de cerca a las pequeñas y medianas empresas de todo el país y que se agravó aún más durante la pandemia del Covid-19. En este sentido el Diputado Argañaraz explicó, “a partir de este proyecto de ley queremos dar respuestas, soluciones, queremos ayudar a que nuestro empresariado pueda salir adelante, encontrar mecanismos y estrategias que lo ayuden a mantenerse, a crecer aún en las condiciones de adversidad como las que atravesamos en estos tiempos.”

Según datos del Ministerio de la Producción, nacieron 70.500 empresas por año en la última década, pero también cerraron 69.000 cada doce meses y en muchos de los casos lo hicieron porque no pudieron recuperarse de una de las tantas crisis que nos sacuden cada cinco años, en promedio. “Muchas veces se habla de asesoramiento y capacitaciones a empresas, pero es de gran necesidad apuntar de manera especial a brindar herramientas de gestión internas para las pymes. Es allí en ese aspecto donde percibimos falencias y falta de capacitaciones y enseñanzas, por ello nos motiva presentar esta propuesta. Recordemos que el 50% de las crisis de este grupo de empresas, responde a la falta de gestión interna” mencionó Matías Franco.

El especialista también contó cuales son los objetivos, “con el programa queremos que los dueños Pymes piensen de manera estratégica, inteligente y objetiva sus funcionamientos, y que esto los ayude a poner en práctica el hábito de “parar estratégicamente” un concepto muy importante para saber dónde estoy y hacia donde quiero ir, también el asesorar a las Pymes para funcionar mejor, trabajar más inteligentemente y ver mejores resultados aún en medio de la crisis”.

“El programa en cada localidad de la provincia y en cada lugar de la Argentina donde lo implementó Matías fue un éxito. Creemos necesario brindar herramientas que nos hagan mejores como provincia productiva que somos, y hacer crecer a través de éstas a nuestros empresarios. Es poner nuestro grano de arena en iniciativas que ayuden al modelo productivo santafesino como a las familias que son parte. Si nuestras Pymes, mejoran, crecen, esto generará muchos beneficios para la provincia y el país, y sin dudas para la generación de empleo genuino” comentó el Diputado Argañaraz.

Para finalizar el Licenciado, Matías Franco expuso algunos contenidos que posee el programa y que son de suma importancia para los “Dueños Pymes”. “En el programa se trabajan aspectos comerciales, financieros, de administración, rentabilidad y análisis de los procesos, también es muy importante el manejo de la variable “tiempo” y de agenda. Brindamos herramientas para delegar funciones, estrategias para incrementar las ventas, fidelización, atracción y análisis del valor de los clientes. Estrategias para repensar el marketing, analizar de los procesos internos, las finanzas, indicadores de gestión, las crisis, innovación, y análisis de modelos de negocios”.

“Es real que, en Argentina con la presión tributaria, con el prohibitivo costo laboral que no llega al bolsillo del trabajador, con las altas tasas, las devaluaciones y las recesiones frecuentes es muy complicado el subsistir para las pymes y es por eso que desde el Gobierno Provincial se debe apoyar brindando herramientas que las ayuden a superar momentos difíciles, no sólo con subsidios, préstamos y herramientas financieras, sino y sobre todo con educación interna” finalizó Argañaraz.