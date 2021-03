En declaraciones a medios de la región el intendente Mariano Uset se refirió a la cantidad de vacunas que arriban a Coronel Rosales y comparó esta cantidad con la que reciben otros municipios de la región.

“Debemos ser el distrito con menos vacunas por habitante”, dijo el Jefe Comunal a La Nueva. En la misma nota agregó: “Vemos la cantidad de vacunas que llegan y se nos hace agua la boca” a la vez que pidió saber “si las sumas son fijas para cada distrito o son proporcionales, según la cantidad de habitantes”.

Las respuestas desde el Frente de Todos y el Justicialismo no se hicieron esperar. “Hace entrevistas en medios para generar polémica y grieta. No hay margen para no estar todos juntos trabajando de cara a la vacunación”, acusó Rodrigo Sartori, máximo referente del FDT.

El presidente del Partido Justicialista, Fernando García no ahorró conceptos para referirse al Intendente y su equipo de gobierno. “Uset y su equipo de gobierno se encargó de subestimar y minimizar la campaña de inscripción para la vacunación (...) debemos poner blanco sobre negro y desenmascarar a estos arteros representantes que lejos están de tener responsabilidad y compromiso con nuestros vecinos”.