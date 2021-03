En Coronel Rosales tenemos “guerreros de la vida”. Aquellos niños y jóvenes que luchan contra distintas enfermedades, pero también contra la burocracia de las Obras Sociales. Te los presentamos en Vía.

Guerreros puntaltenses de la vida luchan contra las enfermedades y con la burocracia Vía Punta Alta

Isaac es un niño que fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda tipo b, el 14 de enero de 2020. A partir de la fecha mencionada, comenzó su tratamiento y lleva meses entre punciones, laboratorios, quimioterapias e internaciones.

Gabriela, la mamá de Isaac manifestó, " Es importante, antes que nada, tomar conciencia de que muchos niños y niñas tienen leucemia. Y que la respuesta al tratamiento es distinta aunque se usen los mismos protocolos de medicamentos. Por eso, lo que queremos como familia, es que se conozca la historia de Isaac para que más personas quieran ser donantes voluntarios de sangre, plaquetas y médula ósea”.

“Queremos que sepan que todos los pacientes oncológicos necesitan hacer sus tratamientos sin interrupciones, incluso en este tiempo de cuarentena”.

“Esto es una lucha todos los días, pero sepan que Isaac como todos los niños y niñas con cáncer son unos verdaderos superhéroes, que a pesar de todo el dolor que sufren... siempre... siempre sonríen”, finalizó.

Isaac Punta Alta

Thiago Gentili es un adolescente puntaltense que lucha hace muchos años contra la fibrosis quística y para tener una mejor calidad de vida, presentó en IOMA el pedido del TRIKAFTA.

Paola mamá de Thiago, todos los meses presenta la documentación correspondiente para que al niño no le falte nada, pero la respuesta no siempre tiene la rapidez de la urgencia que lo amerita.

Paola, su mamá publicó, “Ya está presentado el pedido del TRIKAFTA en IOMA Punta Alta. Su tratamiento podría significar una mejoría en la función pulmonar de Thiago y resultaría la posibilidad de evitar el trasplante bipulmonar”.

La puntaltense Karen Sánchez fue sometida a varias cirugías por luxación de cadera congénita, publicó en su cuenta de la red social Facebook un conmovedor relato de su situación. “De poder caminar a tener que usar muletas y luego, después de operarme, a estar en silla de ruedas”, expresó.

La joven solicita que se viralice el vídeo y llegue a las autoridades del Hospital El Cruce de Florencio Varela. También al Ministerio de salud de la Nación. Desde Noviembre de 2020 espera una operación de la cadera que no llega y no da más del dolor.

Candela Quirós vive en la localidad de Villa Arias, luego de ser operada por un tumor en la columna, consiguió un turno en el Hospital Garrahan y por varias semanas le realizaron distintos estudios médicos.

Candela manifestó, “la neuro-oncóloga que nos atendió después de consultar con sus pares nos dieron la gran noticia que estoy totalmente estable que NO hay otro tumor como se dijo, solo esta la raíz del primero y que no voy a necesitar ningún tratamiento oncológico por el momento, esto quiere decir NO quimioterapia NO radioterapia, y que en Bahía Blanca estaban totalmente equivocados ”.

Agregó, “pero surgió algo que no esperábamos. Si bien con el correr del tiempo mi postura fue cambiando buscando mi acomodo por los dolores que cada vez eran más fuerte, todos pueden ver que mi espalda y cuello se fueron alterando, nos explicaron que los clips que me pusieron en las 2 operaciones se rompieron y se desmoronó parte de mi columna y es grave por eso me tienen que operar lo antes posible. Lo que tengo se llama Cifosis Postlaminectomía deberán ponerme 10 tornillos y barras de los dos lados de la columna y enderezar todo”.

“Aparte de eso me pondrán un Halo Cefálico con pesas que lo tendré que usar 60 días como mínimo, dijeron que es una operación muy compleja y que tiene muchos riesgos. Los miedos son muchos pero vamos a seguir dando pelea!”, finalizó.

En la actualidad se encuentra internada con oxígeno y su mamá pide oración.