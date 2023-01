Puntaltense debe ser operada de urgencia de un tumor pélvico maligno y necesita ayuda

Nora Véliz es Auxiliar de la Educación en Punta Alta y tras varios problemas de salud, en la actualidad se sumó una nueva operación por un tumor pélvico maligno. Su Obra Social es IOMA y su familia tramita para que cubra los 700 mil pesos aproximadamente que cuesta la intervención, pero hay demora. Solicita ayuda de la comunidad. Vía habló con ella y nos comentó su situación.

Nora le contó a Vía Punta Alta que, “el tumor está en la parte de la pelvis en el lado izquierdo, creció un montón y está empujando la vejiga. Tienen que sacar el cuello y un ovario, porque el útero ya no lo tengo. El presupuesto es por 30 días y el cirujano que hará la operación es el único especialista en cirugía ginecológica y videolaparoscopica de alta complejidad para mi situación. Soy paciente de riesgo porque tengo un solo riñón. Además del cirujano, debe estar el urólogo y el cardiólogo, porque tuve una trombosis pulmonar. Pero también, aún falta que me diga el anestesiólogo cuánto me cobra”.

“Yo soy portera y mi esposo tiene una pensión por discapacidad, fue imposible juntar ese monto de dinero. Los doctores querían operar ya este miércoles por cómo creció el tumor, pero fue imposible tener esa plata”, finalizó.

“El problema es que la familia está tramitando con la Obra Social para que le cubra la operación con lo que ello implica La misma cuesta $700.000. $580.000 la Intervención quirúrgica más IVA y $120.000 los aranceles de los cirujanos”, comentó su sobrina.

Si podés colaborar en Cuenta DNI, Alias: ALGA.TRETA.BANANA Titular: Nora Beatriz Veliz CBU: 0140414603620104961039