Un lector de Vía Punta Alta compartió su experiencia al regresar a su domicilio de Belgrano al 800 el martes por la tarde.

Ese día, entre las obras de repavimentación, estaba incluida esa cuadra ubicada entre España y González Fernández. Al llegar a su domicilio el vecino se encontró con una situación inesperada.

“Cuando vuelvo a casa me encuentro con que la empresa que se encargó de la obra me volteó uno de los árboles de la vereda. Fui al Municipio y me dijeron que lo iban a tratar de solucionar me dijeron que lo iban a tratar de solucionar y cambiar el árbol. Incluso me llamó el arquitecto Torrontegui”, contó.

“Por empezar no hay inspección sobre la empresa cuando termina la obra. Deberían observar cuando se retiran una vez finalizada la obra. Encima cuando uno va a quejarse, prometen que van a hacer pero no hacen nada”, agregó.

Finalmente apuntó al arquitecto Torrontegui: “Que esto se haga público y que todos sepan lo que pasa. Parece que les importa un carajo (sic) si lo que hacen lo hacen bien o mal”, concluyó.