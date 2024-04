Recomiendan no consumir leche en polvo Reina del Prado

Desde el Consejo Escolar de Coronel Rosales informaron que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires recomendó el retiro preventivo de la leche en polvo Reina del Prado, que forma parte de la caja MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria).

Puntualmente se refiere al envase de 400 gramos fortificada con vitaminas A y D libre de gluten que elabora Rojas Proyecto III S.A.

En comunicado de prensa, la institución detalló: “Habiendo sido corroborado con la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) que el producto no puede ser comercializado debido a que el mismo se encuentra observado porque el establecimiento no tiene autorizado la categoría de leche en polvo y porque el análisis libre de gluten hace referencia a otra marca y no a Reina del Prado se recomienda a la población que tenga en su poder dichos productos, que se abstenga de consumirlos y a quienes expendan los productos, que cesen su comercialización”.