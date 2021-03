Tras 5 fines de semanas de semana de intensa actividad finalizó el Torneo Preparación de la Asociación Bahiense de Hockey, que tuvo carácter amistoso. El próximo 10 de abril dará comienzo en campeonato Oficial.

La fecha de cierre tuvo el atractivo especial del cruce entre los equipos de Punta Alta. Sporting y Puerto Belgrano se vieron las caras en la última fecha, tanto en Primera como en las divisiones formativas.

Entre las mayores el partido terminó empatado 2 a 2. Florencia Gonzalez y Cynthia Sofi convirtieron para el rojinegro y Antonella Themtham señaló los 2 de Puerto.

En las formativas se dio una amplia superioridad de Puerto Belgrano que se quedó con todos los duelos ante su rival: 6 a 0 en Sub 19, 9 a 0 en Sub 16 y 12 a 0 en Sub 14.

Por la misma zona Sociedad Sportiva “B” venció a Palihue por 2 a 0 y El Nacional derrotó a Independiente de Coronel Dorrego 4 a 2.