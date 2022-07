Este domingo 10 de julio se llevará a cabo en jurisdicción de Puerto Rosales el tradicional Desfile Cívico Militar de Punta Alta. Será en el sector de juegos del balneario Arroyo Pareja desde las 11 hs. Dentro de las actividades programadas para ese día, Facu Gómez hará la previa cantando a las 12 hs y el desfile comenzará a las 13 hs.

El joven músico puntaltense sufrió la pérdida de su padre Daniel Gómez días atrás y en su red social Facebook manifestó, “ Me cuesta seguir pero soy Gómez y los Gómez no bajamos los brazos nunca. Mi papá me enseño a ser fuerte y a seguir pase lo que pase. Me dejo un gran legado que debo continuar, el mejor regalo que me han hecho mis padres fue el de arrancar con la música en mi vida... lo más bonito que tengo gracias a ellos y por él voy a seguir llegue hasta donde llegue, no me importa la plata, la fama ,nada... lo hago con el corazón y por mi viejito quien fue mi representante, mi músico ,mi padre y mi mejor amigo”.