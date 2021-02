Sporting y Puerto Belgrano serán los equipos rosaleños que participarán de los torneos que organiza la Asociación Bahiense de Hockey que tendrán como fecha de inicio el 27 de febrero, tras poco más de un año de inactividad por la pandemia de coronavirus.

Además de los equipos de Coronel Rosales, confirmaron su presencia: Universitario, El Nacional, Pacífico, Palihue, Argentino, Villa Mitre, Sportiva y Tiro Federal de Bahía Blanca; Atlético Monte Hermoso e Independiente de Coronel Dorrego.

La participación del Preparación 2021 es voluntaria, y jugarán las cuatro categorías competitivas de Damas: Primera, Sub 19, Sub 16 y Sub 14.

Los campeonatos se disputarán durante 5 fines de semana consecutivos en Bahía Blanca. El fixture aún no se conoce, al igual que la forma de disputa. Lo que si se confirmó es que no podrá asistir público y solo podrán acceder a las instalaciones donde se juegue las personas autorizadas.