En medio del velorio, la hija del colectivero asesinado en La Matanza señaló que “no hay zona que se salve”

Familiares y allegados de Daniel Barrientos, el chofer asesinado a tiros mientras conducía un colectivo de la línea 620 en Virrey del Pino, partido de La Matanza, despiden sus restos desde ayer a las 20 horas. Por el hecho, sus compañeros iniciaron este martes un paro que afecta a otras líneas, las cuales se adhirieron en reclamo de justicia.

Daniel Barrientos fue asesinado a tiros este lunes a la madrugada mientras conducía un colectivo de la línea 620. Foto: La Naci

El velatorio se realiza en la sala funeraria “Nuestra Señora del Valle”, ubicada en el kilómetro 20 de la ruta 3, de Gregorio de Laferrere, sudoeste del conurbano. En el lugar, se encontraba Jorge, un compañero de trabajo de Barrientos, quien contó que antes del desenlace fatal estuvo con él. “Estuvimos juntos, yo tomando mate, él un cafecito. Siempre con buena onda”, expresó en diálogo con Télam.

Y agregó: “Cuando me enteré (que lo habían matado) no podía salir a trabajar”. A su vez, mencionó que a él le robaron “varias veces”, pero que nunca le hicieron daño.

Qué dijo la Daniela, la hija del colectivero asesinado

Tras el brutal asesinato, este martes habló por primera vez Daniela, la hija del colectivero asesinado, que aseguró que se trató de un hecho de inseguridad y dejó de lado las dudas que sembró Sergio Berni ayer en el Hospital Churruca.

“La Matanza es bastante jodida, no hay zona que se salve. No hay recaudos, no hay manera. Mi mamá me dice que tiene miedo de salir a la mañana. Mi papá era una persona carismática, siempre te tiraba un chiste. No puede ser que todo el mundo viva con miedo. Quiero que se haga Justicia y que los culpables paguen las consecuencias. Para eso existe una ley. Hace muy poco me fui de la policía para priorizar la salud de mi hija, que tiene autismo”, señaló en declaraciones a la prensa.

“La policía de la provincia de Buenos Aires está totalmente desamparada, no hay móviles, no hay logística, no hay nada, doy gracias de haber tomado la decisión de irme de la Policía. No puede ser que te maten por nada. Fue un hecho de inseguridad, subieron dos ladrones, mostraron las armas, empezaron a robar y mi papá se asustó y le efectuaron el tiro en el pecho quitándole la vida”, agregó.

Indagan al detenido por el crimen del colectivero

El joven detenido acusado de ser uno de los partícipes del crimen del colectivero Daniel Barrientos, será indagado este martes al mediodía por el fiscal Gastón Duplaa, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidios de La Matanza. El sospechoso fue identificado como Alex Gabriel Barone (19) y fue apresado cuando se trasladaba en un Chevrolet Corsa Gris por la ruta 3 y el cruce con la calle Guanabara, de Virrey del Pino.

En la tarde de ayer, el detenido, quien tiene antecedentes del 2019 por robo agravado, fue reconocido en rueda de presos por al menos un testigo, según confirmaron las fuentes.

Protestas y agresión a Sergio Berni

Al enterarse del crimen de Daniel Barrientos, colectiveros de la empresa Nueva Ideal S.A., que tiene entre sus líneas a la 620, iniciaron un paro de actividades y cortaron la General Paz, a la altura de Lomas del Mirador. El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se presentó en el lugar, pero todo terminó en agresión.

“Mentiroso, renunciá”, fueron los insultos que le dijeron al funcionario mientras lo atacaban a trompadas.

Agredieron a Sergio Berni compañeros del chofer asesinado en La Matanza. Foto: Fotos Maxi Failla/ Clarin

“Entiendo perfectamente el problema que están pasando. No hay nadie que esté poniendo la cara. ¿Cómo no voy a entender la bronca de los colectiveros? Pero por eso estoy acá. No me voy a ir hasta que pueda hablar con ellos y encontrar una solución. Vamos a seguir trabajando, no hay soluciones mágicas. Yo no me escondo”, señaló Berni.

Así evacuaban a Sergio Berni tras el ataque a golpes en la protesta por el crimen del colectivero (Foto: Maxi Failla / Clarín)

“Nos mentís. Decinos adelante de todas las cámaras lo que está pasando”, le respondió uno de los colectiveros que trataba de entablar un diálogo con el funcionario. Sin embargo, tuvo que retirarse y ser escoltado por la Policía de la Ciudad.