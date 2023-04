Video: así fue el momento en el que agredieron a Sergio Berni

“Mentiroso, renunciá”, son los insultos que le dijeron este lunes al ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, mientras lo atacaban a trompadas y pedradas choferes de la línea 620, compañeros de Daniel Barrientos, el colectivero de 65 años que fue asesinado esta madrugada en La Matanza.

Chofer asesinado en Buenos Aires y paro en las líneas de colectivos del oeste.

El funcionario llegó pasadas las 11.30 al cruce de la General Paz y la Ruta 3 y una vez que se acercó a la protesta, lo golpearon y le lanzaron botellas, tomates, entre otras cosas. Unos minutos después lo redujeron y lo pusieron contra un paredón. Personal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizó un cordón para proteger al ministro.

“Entiendo perfectamente el problema que están pasando. No hay nadie que esté poniendo la cara. ¿Cómo no voy a entender la bronca de los colectiveros? Pero por eso estoy acá. No me voy a ir hasta que pueda hablar con ellos y encontrar una solución. Vamos a seguir trabajando, no hay soluciones mágicas. Yo no me escondo”, señaló.

“Nos mentís. Decinos adelante de todas las cámaras lo que está pasando”, le respondió uno de los colectiveros que trataba de entablar un diálogo con el funcionario.

En simultáneo, seis ambulancias del SAME arribaron para asistirlo. “No me voy a ir hasta que pueda hablar con ustedes. Yo no me voy a esconder”, respondió en medio de las constantes agresiones que recibía.

La agresión a Sergio Berni. (Clarín)

Cómo fue el crimen del colectivero en La Matanza

El hecho se produjo en la localidad de Virrey del Pino en el kilómetro 41 de la Ruta 3, cuando Daniel Barrientos, de 65 años y próximo a jubilarse, fue sorprendido por delincuentes que intentaron robar en la unidad y se enfrentaron con un policía. Se trataba de la línea 620, de la empresa Nueva Idea, que se encontraba circulando por la calle Bernardino Escribano y Cullen, en el barrio Vernazza.

La investigación para esclarecer el hecho está en manos de la UFI Temática de Homicidios de La Matanza con el fiscal Gastón Dupláa y la Policía Bonaerense.

En esa línea, desde la UTA anunciaron un paro que afecta a las líneas de colectivos 88, 218, 284, 325, 378, 382, 620, 622 y 828.