Brutal ataque en un boliche: tras ver a su exnovia hablar con otro chico, un joven lo atacó y le arrancó parte de la cara

Un joven llamado Santiago Martínez, al ver que otro muchacho hablaba con su exnovia, decidió atacarlo con una botella de vidrio, y por la agresión le arrancó la mitad de la cara.

Nicolás García presentó varios cortes en la cara y una perdida de la visión de su ojo izquierdo. Foto: Web

Lo sucedido tuvo lugar en un boliche este domingo por la madrugada, de la ciudad de Villa Tesei, provincia de Buenos Aires. La víctima es Nicolás García, de 21 años, que incluso llegó a perder un ojo. Debió ser internado de urgencia.

Los informes policiales señalan que la agresión se llevó a cabo dentro del local bailable Roca Bruja. Martínez pudo ver cómo su exnovia tomaba una bebida con García, y ahí estalló en furia y lo agredió. Según un testigo, tomó una botella y “se la incrustó en la cara directamente al muchacho”.

Tras el ataque, el agresor se fugó. Pero transcurridas unas horas, se entregó en la Fiscalía N°3 de Morón, junto con su abogado. Intervino la jueza de Garantías, Laura Mariel Pinto, que dispuso la inmediata detención del joven, a pedido de la fiscal Valeria Courtade. Lo que se le imputa a Martínez es homicidio en grado de tentativa y venganza transversal.

¿Qué dijo el agresor justificando su ataque?

En un audio de WhatsApp, Santiago Martínez justificó su accionar diciendo lo siguiente: “¿Estás ahí hablando de la vida y después te vas a comer a mi ex? Toqué fondo, no sé ni qué hice. Me cegué”.

El estado de salud del joven que perdió la mitad de la cara

García, de 21 años, debió ser asistido de manera inmediata por el personal del boliche bailable. Luego fue trasladado al Hospital Posadas de Haedo. Allí se confirmó que perdió la visión de su ojo izquierdo, debido a las lesiones que le provocaron la botella rota en el cristalino de su ojo.

Debieron curarlo con varios puntos y reconstruir parte de su cara. Deberá someterse a un trasplante para poder recuperar su visión.