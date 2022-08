Salen a la luz reiterados casos de mujeres que habrían sido drogadas en un boliche de Alta Gracia

Las noches de un boliche de Alta Gracia se encuentran en el ojo de la tormenta luego de que se den a conocer reiterados testimonios de mujeres que habrían sido drogadas dentro de ese local bailable. Los casos comenzaron a visibilizarse luego de que un joven de esa ciudad cordobesa publicara un mensaje en las redes sociales contando lo que le había pasado a su novia.

“Para las mujeres... Tengan cuidado porque en punto anda algún o algunos vivos metiendo droga en los vasos, anoche a Belén la drogaron y justo alcancé a buscarla”, relató Eder Nieto sobre lo que le había ocurrido a su pareja en el boliche Punto Límite. “Una hora después de que la busqué, quedó inconsciente, todavía está en el hospital sin poder decir ni una palabra”, detalló en la mañana de este viernes a través de su cuenta de Twitter.

El joven contó la situación que atravesó su novia a través de su cuenta de Twitter. Foto: Twitter

En diálogo con Vía Córdoba, el hombre indicó que él estaba durmiendo este viernes por la noche cuando su novia lo llamó diciéndole que “se sentía mal en el boliche y que si la podía ir a buscar”. “Me levanté rápido, fui a buscarla y la llevé para casa”, señaló, al tiempo que recordó lo que pensó en ese momento: “Dije ‘bueno, a lo mejor está ebria’”.

“Pero no, antes de que ella perdiera la conciencia me contó que no tomo casi nada, que en un momento se quedó sola en el vip y se empezó a sentir mal”, sostuvo el denunciante. Acto seguido, la joven se calmó y él se despreocupó, “pero en el lapso de una hora empezó a hacer movimientos involuntarios, ruidos extraños y se me desvanece, así que salí para el hospital”.

En cuanto a lo que recuerda la joven, el novio contó que “tiene una imagen de antes de salir, cuando había un hombre que la esperaba en la puerta y la acosaba queriendo darle un beso”.

Otras mujeres que pasaron por la misma situación en ese local bailable

Tras publicar el mensaje en las redes, otra joven llamada Luana Palomeque le respondió contándole que a una amiga suya le había pasado algo muy similar la misma noche y en el mismo boliche. “Mi amiga también pasó por lo mismo, afuera había un hombre esperándola, le decía a las amigas que la conocía y que la iba a llevar a la casa. Por suerte no pasó a mayores. Se hizo análisis y la habían drogado! Mucho cuidado!”, escribió la joven.

Otras personas se pusieron en contacto con el denunciante para contarles lo que les había sucedido. Foto: Twitter

Además, Eder recibió la información de otro caso ocurrido un fin de semana anterior, cuando otra mujer llegó al hospital regional con síntomas similares. “Terminó internada porque le habían puesto algo en el vaso. A ella la invitó un chico que nunca llegó. Cuando se desvaneció en el boliche, le robaron”, le indicó una amiga en el mensaje.