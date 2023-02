Posadas: detuvieron por estafa a la organizadora de viajes turísticos a Brasil

Finalmente la policía de Misiones detuvo a la mujer de 29 años acusada de estafar a turistas con un empresa ficticia de viajes que otorgó pasajes a Camboriú, quienes luego se quedaron varados en la terminal de Posadas.

Al menos tres denuncias fueron realizadas por las víctimas, quienes asentaron que descubrieron la estafa cuando la mujer debía haberse presentado en la terminal de ómnibus, punto donde los pasajeros iban a recibir sus boletos y luego viajarían a la mencionada ciudad brasileña.

No obstante, la acusada no apareció ni tampoco el micro que iba a llevarlos, además no contestó ninguna de las llamadas de los pasajeros, por lo que comenzaron con las actuaciones judiciales correspondientes.

Agentes de la División Investigaciones de la Unidad Regional X junto al personal de la Comisaría 14ta, a través de diferentes trabajos de campo, localizaron a la sospechosa en el mencionado barrio, donde fue detenida en un allanamiento dispuesto por el Juzgado de Instrucción Nro. 6 de Posadas.

En poder de la misma, incautaron su teléfono celular que fue sometido a pericias por la Dirección Cibercrimen.