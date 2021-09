En Misiones están habilitados cerca de un millón de ciudadanos para votar en las Primeras Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), tendrán una hora menos en relación a las elecciones del 6 de junio en la provincia. Serán 2760 mesas y 459 locales de votación.

El Comando del Distrito Electoral Misiones presentó el jueves pasado, el operativo de seguridad que desplegarán hoy domingo. El general de brigada Federico Javier Torres, en su carácter de comandante del distrito electoral, anunció que dispondrán de 2658 efectivos para la custodia de todo lo relacionado con el acto eleccionario, apoyado por 412 móviles.

“Vamos a aprovechar la experiencia electoral del 6 de junio en la provincia, que fue exitosa con todos los cuidados sanitarios que requiere el momento”, expresó Torres.

Es la segunda elección de este año en Misiones, tras las legislativas provinciales de junio pasado, la organización dictaminó dividir la provincia en 5 sectores electorales, dentro de los cuales se encuentran 105 circuitos; 459 locales de votación; 2760 mesas habilitadas y en el padrón figuran 948.703 personas habilitadas para sufragar.

PASO 2021 en Misiones: aplicarán un protocolo similar a las elecciones pasadas Misiones Online

“En estas elecciones nacionales se contempla el padrón hasta el 14 de noviembre, por lo tanto, jóvenes de 15 años, que cumplan 16 hasta el 14 de noviembre inclusive, van a aparecer ahora en el padrón”, indicó el secretario electoral, Eduardo Bonetto. Y aclaró que “menores de 18 años y mayores de 70 años, no tienen la obligación de votar, es decir que, si no concurren, no serán sancionados”.

Con relación al horario de votación, no será hasta las 19 horas como fue en las provinciales, “sino que se respeta lo que dictaminó la Cámara Electoral Nacional y el horario se mantiene de 8 a 18 horas”, precisó la jueza federal con competencia electoral, Verónica Skanata.