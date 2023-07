Una niña de 9 años comparte su talento musical en los colectivos de Posadas sorprendiendo a los pasajeros con su voz y su habilidad con el ukelele. Junto a su papá, Malena Aguirre, muestra su pasión por la música y su deseo de ser veterinaria.

Desde temprana edad, esta talentosa niña mostró su habilidad innata para el canto. Acompañada por su padre, comenzó a explorar el mundo de la música, tocando su pequeño ukelele. A los tres años, Malena ya entonaba canciones infantiles y, a los seis, se aventuró a subir a los escenarios.

Hoy en día, Malena es una verdadera revelación, demostrando que no existen límites para los sueños cuando se tiene pasión y determinación. Además del ukelele, ha comenzado a tocar la melódica y anhela incursionar en el teclado.

El padre de Malena, Pablo, comenta: “Un teclado y un micrófono para poder hacer sus videítos, porque hoy en día como que solo la guitarra, aunque es lindo el acústico, por ahí lo que buscamos es un teclado para generar un poco más y que atraiga mucho al público, que pueda bailar, que pueda disfrutar de su canto”.

Sin embargo, no todo es color de rosa para Malena. Su pasión por la música también le ha traído dificultades en la escuela, donde sus compañeros la molestan debido a la atención que su voz llama sobre ella. A pesar de esto, Malena no se rinde y está decidida a aprender y crecer en su arte.

Cuando el dinero escasea, tocar en los colectivos se convierte en una forma de apoyo económico para Malena y su familia. Sin embargo, a veces deben enfrentar comentarios negativos de otros pasajeros que no aprecian su música. cuentan con el apoyo de algunos choferes que los conocen y les permiten realizar sus presentaciones.

Niña posadeña de 9 años cautiva a pasajeros de colectivos con su música. Foto: Misiones Online

Pablo afirma: “La mayoría de los choferes me conocen, son todos muy amables conmigo, también me hacen el aguante. No nombro a ninguno para no comprometerlos en su trabajo”.

Malena Aguirre es un claro ejemplo de que la determinación y la pasión pueden romper barreras. A sus cortos 9 años, continúa cautivando a los pasajeros de los colectivos con su talento musical, dejando una huella imborrable en quienes tienen el privilegio de escucharla. Sin duda, esta joven promesa tiene un futuro brillante por delante, ya sea en el mundo de la música o en su otro sueño de convertirse en veterinaria.