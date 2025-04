Video: la vez que Viviana Canosa alentó a Camilo García a invitar a salir a Luisana Lopilato, que era menor

Viviana Canosa volvió a estar en el centro de la polémica, pero esta vez no fue por sus recientes declaraciones sobre Lizy Tagliani, sino por un archivo que resurgió en redes sociales y que la deja muy mal parada. En el video, que se viralizó en Twitter, se ve a la conductora en su antiguo programa junto al elenco de Rebelde Way, donde protagonizó un momento incómodo con Camilo García y una muy joven Luisana Lopilato.

En ese entonces, Luisana tenía solo 16 años y formaba parte del fenómeno juvenil creado por Cris Morena. Camilo García, por su parte, tenía 28 y era una figura conocida del mundo del espectáculo. En el clip, Canosa le dice en vivo: “Yo sé que vos, Camilo, tenés una cierta debilidad por una chica como Luisana Lopilato. Sé que tu novia es muy joven...”

Ante la insinuación, Camilo responde entre risas: “Ya le dije que quiero hacer de preceptor”, mientras Luisana solo sonríe incómoda. Aunque en su momento el episodio pasó desapercibido, el archivo hoy genera un fuerte repudio en redes.

Viviana Canosa, otra vez en la mira: del cruce con Lizy al archivo polémico

La viralización de este momento televisivo llega justo después de otra controversia que involucra a Viviana Canosa. La conductora se refirió esta semana a un supuesto robo en su casa y deslizó, sin pruebas, que Lizy Tagliani podría estar relacionada con una red de pedofilia.

Viviana Canosa presentó pruebas contra Lizy Tagliani y Costa en Comodoro Py (Captura de pantalla)

Tras la repercusión y la respuesta de Tagliani, Canosa aseguró que se habían mezclado los temas y que en realidad nunca dijo que la conductora estaba vinculada con la pedofilia. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, y ahora, con este nuevo archivo sobre la mesa, la figura de Canosa vuelve a generar rechazo incluso entre sus seguidores.

Lizy Tagliani rompió el silencio tras las nuevas acusaciones de Viviana Canosa: “Nunca en mi vida toqué a un menor”

En Twitter, las reacciones no tardaron en llegar: “No está bien eso”, escribió la usuaria que compartió el clip. Otros sumaron: “Por estas cosas horrendas Camila (Bordonaba) se fue del medio”, “Viviana Canosa no resiste un archivo”, y “Ojalá el karma, la justicia ordinaria y divina se encarguen de tu maldad y mala fe”.