¿Usa Tinder? Se filtró el perfil de Franco Colapinto en una app de citas y causó furor

Franco Colapinto, el joven piloto argentino que brilla en la Fórmula 1, se convirtió en noticia fuera de las pistas. En los últimos días, se filtró su perfil en Raya, una app de citas exclusiva para celebridades. La usuaria @chdmpagnemami compartió en X (ex Twitter) una imagen de Colapinto relajado en un sillón, acompañado de su perro Dachshund.

En la descripción de su perfil, el piloto escribió: “Drive fast. Not here just for friends” (Manejo rápido. No estoy acá solo para hacer amigos). La imagen rápidamente se viralizó, y dejó en claro que Colapinto, quien vive en Madrid, está en busca de algo más que carreras.

El perfil de Colapinto en Raya.

Franco Colapinto, el piloto argentino que irrumpió en la F1

Franco Colapinto es uno de los nombres más mencionados en el automovilismo argentino. Con solo 21 años, debutó en la Fórmula 1 como parte del equipo Williams Racing Team, y su talento no deja de sorprender a fanáticos y expertos. Pero fuera de las pistas, también despierta pasiones.

Concentrado. Franco Colapinto vivió de manera especial su debut en la Fórmula 1. (AP)

Con su carisma y simpatía, Colapinto cuativó no solo a los seguidores del deporte, sino también a periodistas y figuras del espectáculo. Su perfil en Raya parece ser una ventana a su vida personal, donde demuestra que también está abierto a nuevas conexiones más allá del automovilismo.

Qué es y cómo funciona Raya, la app de citas de famosos en la que está Franco Colapinto

Raya es una app exclusiva de citas creada en 2015, diseñada para celebridades, influencers y personas destacadas en diversos campos. A diferencia de aplicaciones convencionales, solo se puede acceder por invitación y tras pasar un estricto proceso de selección.

Raya es una app de citas para famosos.

El precio de las suscripciones de Raya.

La plataforma es conocida por su privacidad. Para ser parte de ella, los aspirantes deben contar con una recomendación de un miembro actual, además de tener una cuenta de Instagram verificada y un currículum relevante. Las suscripciones mensuales comienzan en 25 dólares, y pueden alcanzar los 350 dólares al año para obtener más beneficios.

Para entrar, hay que cumplir con una serie de requisitos.

Franco Colapinto se suma a una larga lista de famosos que utilizan esta plataforma, como Channing Tatum, Harry Styles, y Cara Delevingne. Aunque el piloto no busca solo amigos, sus fanáticos estarán atentos a sus próximos “match” y aventuras dentro y fuera del mundo de las citas.