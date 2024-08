Su exnovio se casó con la amante y ella se vengó de la peor manera: “Ojo a quién cag...”

Una historia de digna de Relatos Salvajes se viralizó en redes sociales y sorprendió a todos. Uma, una joven cantante, se hizo viral al dar detalles de cómo hizo para ir al casamiento de su exnovio con la mujer con la que la había engañado.

La chica contó que estuvo de novia por varios años con el “villano” de la novela, que la engañó con una persona que ella también conocía. “Ella sabía de mí, se rieron en mi cara durante mucho tiempo”, comenta.

Al descubrir el engaño, Uma terminó con la relación y todo indicaba que no había motivos para volver a saber de su ex. Pero, recientemente, fue convocada a cantar en una fiesta de casamiento y apenas tres días antes del evento se enteró que los anfitriones eran, nada menos, su ex y aquella amante.

La usuaria de TikTok es cantante y trabaja para una empresa de eventos. Según sospecha la persona que le organizó la fiesta contrató el show, sin que los novios supieran de qué se trataba.

“Podría haber dicho que no iba, pero si el universo me dio limones, voy a hacer limonada”, reflexionó en uno de los videos en los que cuenta los detalles y se maquilla, justamente, para ir a la fiesta. También mostró su outfit elegido: un vestido rojo fuego. “El color de la venganza”, señaló.

Cómo resultó la venganza

En la segunda parte del video, Uma repasó cómo fue la noche. Uno de sus principales temores era que su ex la viera antes de entrar a dar el show y pidiera que no cante. No sucedió.

“Además, compongo. Así que les hice una canción en tres días y se las canté”, dijo la chica. Una de las frases más fuertes de su tema es “ojalá con ella estés triste y, si se llegaran a casar, les caiga un rayo en el altar”.

Uma aseguró que “todos fingieron demencia”, porque no podían hacer ningún tipo de escándalo durante la fiesta, pero se quedó conforme con la cara de espanto que pusieron al verla presente en semejante contexto. “Recuerden, ojo a quién cagan”, sugirió la chica al cerrar su video.