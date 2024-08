En 2015, una frase se hizo viral en todos los argentinos. Como parte de una entrevista para el Centro Cultural, un chico de 12 años generó revuelo en las redes por cómo expresaba su amor por el arte.

“Me gusta el arte, todo tipo de arte”, destacó Juan Sánchez, el niño de 12 años, sobre una de sus pasiones.

Después de hacerse viral el video, Sánchez desapareció de los radares. Sin embargo, en las últimas horas, se conoció que está haciendo actualmente el pequeño joven que amaba el arte.

Qué es de la vida de Juan Sánchez, el niño que amaba el arte

Juan Sánchez ya dejó atrás sus momentos de niñez. Actualmente, tiene 20 años y mantiene el amor que sentía por el arte cuando pequeño.

Juan Sánchez hoy, el nene de "me gusta el arte" (El Trece)

Sánchez está estudiando Ilustración en Bahía Blanca. Al conversar con el periodista Daniel Malnatti, no caía en cuenta en la cantidad de fama que consiguió de pequeño.

“¿Cómo fueron tus 15 minutos de fama?”, le preguntó Daniel Malnatti a Juan Sánchez en la nota para Telenoche. “Si fui famoso, no me di cuenta”, respondió el joven, con mucha picardía (...) En un momento, ser famoso iba a venir con más consecuencias porque todos los famosos tienen plata. ¡No tengo plata! Yo no sé si me consideraría famoso.

Así está hoy Juan, el chico que se hizo viral por la frase “me gusta el arte” Foto: El TRECE

Seguidamente, respecto a la etiqueta que mantiene por el video, el joven destacó que no le afectaba. Sin embargo, admitió que le molestaba un poco la primera percepción que tenía la gente sobre él porque no se consideraba famoso.

Así está hoy Juan Sánchez, el niño “me gusta el arte”: “¡No tengo plata!” (El Trece)

“No te la sacás. No me parece que sea una parte tan sustancial de mi vida (...) No soy quien era y es medio una molestia que todo el mundo base su percepción de mí en quién era hace 10 años (...) No soy famoso yo. Es famosa una foto mía de hace casi 10 años”, determinó el joven de 20 años.

Finalmente, el periodista le compartió un mensaje brindado por Liniers, el ilustrador argentino marcado por el joven: “Creo que nadie en toda mi carrera me hizo mejor publicidad que este amigo. Porque hasta el día de hoy la gente me dice ‘que le gusta el arte’. Así que, una vez más Juan, gracias”.

Así está hoy Juan Sánchez, el chico detrás de la frase “Me gusta el arte”

Actualmente, Sánchez está estudiando ilustración y goza de una cuenta de Instagram donde comparte sus trabajos, que van desde personajes con rol, hasta autos.

Ilustraciones de Juan Sánchez Foto: El Trece

“Ahora ya soy grande, y estoy estudiando ilustración. Quiero dedicarme al dibujo”, detalló el joven, quien cuenta con una cuenta llamada (@mrsanchezdibujos).