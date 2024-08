Es española, vive en Argentina y contó en TikTok sus frases favoritas del país

El usuario @florhernando_, publicó un video en su cuenta de TikTok, contando que es española, cuál es su frase favorita de Argentina y luego publicó otro destacando otra de las expresiones que más le gustan de nuestro país.

Cuáles son las dos frases favoritas de la española que vive en Argentina

Una vez instalada en Argentina, empezó a usar modismos culturales característicos del país y también se le nota una buena tonada a la hora de hablar. En esta ocasión, reveló en un video que generó más de 100 mil reproducciones su favoritismo: “Una de las frases que más me mola es me voy yendo. Es como meter todos los verbos en una oración, todas las conjunciones”.

Tras la repercusión que generó el primer video publicado en TikTok, los comentarios no tardaron en llegar y replicó uno contando cuál es su otra frase favorita de Argentina: “Otra de las frases o palabras que me gusta muchísimo es la de descansar. En plan ´te está descansando´, yo creo que me sale fatal”, y luego intentó imitar el acento.

Opiniones de la gente sobre las frases que le gustan a la chica española

Los videos llegaron a mucha gente y en los comentarios la gente dejó su opinión sobre las frases y la tonada de la chica: “No sé si sos argentina imitando el español o española imitando el argentino”, “Me voy a ir yendo, esa oración esconde todo un proceso”, “Difíciles de explicar”.