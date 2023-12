Robó un celular, pensó que la dueña sufría violencia de género y escrachó al novio por todo Instagram

Una estudiante de la localidad de Pato Branco, Brasil, sufrió el robo de su celular por parte de un delincuente. La noticia trascendió luego de que el ladrón hackeara el teléfono y descubriera una aterradora verdad.

Aparentemente, el ladrón ingresó a las fotos, chats y videos de Laura Zaffari, la víctima, y notó que podría estar sufriendo violencia de género por parte de su novio, Kelvin Machulek.

Lejos de quedarse callado, el delincuente subió a las redes sociales algunas capturas de pantalla que prueban que Laura sufre violencia y escribió: “Esta basura golpea a la mujer, es un agresor. Golpea a su novia”.

El hecho ocurrió en Brasil. Foto: Redes Sociales

Rápidamente, la noticia se viralizó y se replicó en todo Latinoamérica. En uno de los chats, se lee un mensaje que Laura habría enviado, aparentemente, después de una fuerte pelea con su pareja: “Sólo quería que reconocieras lo que hiciste. Allí admitiste más de una vez que me pegaste sin querer. Ahora dices que estoy loca y no me pegaste. ¿Por qué Kevin? Te cuidé con todo el amor del mundo”.

El ladrón expuso al novio de la víctima

En algunas imágenes se la ve a Laura golpeada, con manchas rojas en el rostro, el cuello y el escote. Las mismas alarmaron terriblemente a los usuarios de las redes, que empezaron a dejar todo tipo de comentarios en los Instagram de Laura y de Kelvin.

La mamá de Zaffari salió a hablar y defendió a su yerno de las graves acusaciones, alegando incluso que las marcas en el cuerpo de Laura estaban relacionadas a una alergia y uno a golpes.

Una vez trascendida la noticia, Kevin, por su parte, decidió cerrar sus redes sociales para no recibir más insultos.