La receta infalible de Agustina Gandolfo para salvar cualquier merienda

Agustina Gandolfo supo hacerse una base sólida de fanáticas que la siguen por sus consejos de moda, sus recetas y para conocer más de lo que es la intimidad familiar de Lautaro Martínez.

A través de su cuenta de TikTok, donde es cada vez más activa, la mendocina sorprendió con una receta infalible que se volvió su favorita por el poco tiempo que lleva, su facilidad y su bajo costo.

“French toast en dos minutos”, anunció Agus en el comienzo del video, y contó: “Recién salió Nina de la escuela así que les voy a mostrar cómo hacer esta idea saludable que a mí me encanta para merendar y que es tanto para grandes como para chicos”.

Foto: Instagram

La receta de Agustina Gandolfo

Tomando un bowl, la influencer explicó. “Lo primero que hacemos es batir un huevo con un poquito de leche. A esto le agrego canela, esto es a ojo dependiendo de cuánto les guste, y batimos”, anunció Gandolfo.

En medio del clip, su hija se puso a llorar y ella bromeó con un meme: “Ahora no, hija, tu mami está grabando un tiktok”. Segundos después, se acercó para consolar a la beba que no dejaba de gritar y no siguió grabando hasta que lo logró.

Una vez que se batió la preparación, el segundo paso es tomar cualquier pan, preferentemente lactal, de molde o de panadería, y embeberlo en la mezcla.

“Yo tengo acá un pan que compré en una panadería, menos industrial y más rico, pero porque no me gusta mucho el lactal. Pueden usar el que quieran”, aclaró la esposa de Lautaro Martínez. Y aportó: “Lo mojan, ponen manteca en una sartén, dejan que se derrita y ponen el pan encima”.

“Lo van a cocinar hasta que quede doradito, ¡y listo! Como topping le agrego salsita de dulce de leche”, anunció Agustina Gandolfo mostrando el resultado final.

El video se volvió viral en TikTok. Foto: TikTok

En pocas horas, el video cosechó miles de reproducciones, ‘me gusta’ y comentarios: “Te banco mil”, “mi amiga personal Agus Gandolfo”, “sos tan hogar”, “nunca pierdas por favor esa tonada mendocina”, “amamos fuerte a la agus tiktoker”, “cada vez que veo tus videos siento que sos mi mejor amiga”.