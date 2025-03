El insólito comentario de una alumna durante una clase en la UADE: “Lo llega a decir en la UBA...”

Una chica se hizo viral por contar con detalles el insólito comentario que hizo una de sus compañeras en una clase de la UADE. “Nos merecemos todo el bullyng”, aseguró.

Es cierto: las historias y opiniones alrededor de la UADE suelen estigmatizar a los estudiantes y ponerlos en un lugar de “ricachones” o “chetos desconectados de la realidad”. Por supuesto, suele ser una exageración y generalización que no se condice con lo que es.

No obstante, una joven de nombre Delfina contó en TikTok por qué aunque ella intenten “defender a la UADE” hay compañeros que “la hacen muy complicada”.

El insólito comentario de una alumna de la UADE

“Chicos, yo intento defender a la UADE, pero me la hacen muy complicada”, comenzó el relato la joven, que sigue una carrera en dicha casa de estudios. Y acotó: “Nos merecemos todo el bullying del mundo”.

“Estábamos en clase, 10 de la mañana, normal. Una chica levanta la mano: ‘Profe, ¿podríamos cortar la clase acá y salir al recreo, porque ya es la hora?’”.

“¿Qué? Yo me quedé tipo... ¿ah re? No, no, no puede ser más desubicada. O sea, nos merecemos el bullying”, relataba incrédula.

“La piba pausaba la clase para levantar la mano y decir ‘salgamos al recreo’. Le quería dar indicaciones a la profesora de cuándo dar el recreo y cómo dar la clase. Yo le dije “ah re desubicada”. Chicos, no puede ser, merecemos extinguirnos”, señaló Delfina.

La conclusión de la joven derivó en la nunca ausente comparación que suele hacerse con la universidad pública: “Eso lo llega a decir en la UBA, ¿sabés la cagada a palos que se come la piba? Un horror”.