Cuánto cuesta estudiar en la UADE durante 2025

Cada vez que arranca un nuevo ciclo lectivo, la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) se vuelve viral por diferentes situaciones. En ese sentido, la cuenta de Instagram, @todoversus, que hace contenido de entretenimiento sobre las universidades y los alumnos, fue a la puerta del establecimiento a preguntar los valores que tiene en 2025.

Cuánto cuesta estudiar en la UADE

El video publicado se volvió viral rápidamente tanto en Instagram como en TikTok y muchas personas aprovecharon para dejar su comentario. Lo cierto es que en la filmación se puede ver que los alumnos responden a las preguntas de los influencers y algunos recortes pueden generar confusión. Los precios que pasan el millón de pesos, o se acercan a ese número, incluyen la cuota mensual y la matrícula, que se abona en el primer mes.

UADE

Cuánto cuesta estudiar en la UADE durante el 2025

En la universidad empezó el primer cuatrimestre y algunos alumnos se refirieron a los precios de la UADE, que varían según la carrera que se estudie, la cantidad de materias y el turno que se haga. En el video, algunos chicos respondieron los siguientes valores:

$1.200.000

$900.000

$430.000

$700.000

$440.000

$600.000

$900.000

Los comentarios de la gente sobre los precios de la UADE

La publicación tuvo mucha repercusión en las redes sociales y muchos usuarios aprovecharon para dejar marcadas sus opiniones en los comentarios: “Si pueden pagarlo y realmente estudian, es la mejor inversión”, “UADE es una buena inversión no solo para estudiar, sino que te permite establecer conexiones, dado que va gente con una mejor estabilidad económica que el resto”, “La verdad si puedo y mi hija quiere estudiar en esa escuela yo pagaría”, “Ser y dejar ser. No es tan blanco y negro la situación, hay alumnos que trabajan y pagan sus estudios, hay profesores de la UBA que dan clases allí, sobre todo en Finanzas, no es cierto del todo que no necesitas estudiar y que te aprueban solo por pagar, hay profesores exigentes y materias difíciles de aprobar”.