Victoria Villarruel, sobre el “homenaje a las víctimas del terrorismo” que organiza: “La izquierda es la tiranía hecha ideología”

La diputada libertaria Victoria Villarruel, candidata a Vicepresidenta de La Libertad Avanza, convocó a un acto este lunes, en la Legislatura porteña, en “homenaje” a las “víctimas del terrorismo” en referencia a los actos perpetrados por agrupaciones guerrilleras de izquierda durante la década del ‘70.

El rechazo por parte de organismos de derechos humanos no tardó en llegar, a la vez que llamaron a manifestarse en contra a la misma hora.

Este domingo, Villarruel hizo un descargo en su cuenta de Twitter, en el que argumentó por qué realiza la covocatoria, a la vez que subrayó que “no le importa” lo que digan de ella a partir de esta actitud.

La convocatoria de Villarruel Foto: Twitter

“Les molesta que pidamos derechos humanos para todos y que sepamos la verdad de lo que hicieron los terroristas, quieren amedrentarnos con escraches y amenazas como en los ‘70. No quieren que se sepa la verdad, porque la izquierda es la tiranía hecha ideología, pero vamos a honrar a nuestros muertos”, escribió. Y enfatizó: “No importa lo que digan de mí”.

Al mismo tiempo manifestó: “He luchado y lo sigo haciendo pos los que no tienen derechos humanos”.

Y contó: “Estudié, entrevisté a todos los que pude, me reuní con terroristas para escuchar su visión y arrepentimiento, escribí libros, fundé una ONG, di conferencias pero no levanté el arma contra otros en nombre de mis ideas, no puse una bomba a Paula, no secuestré a Larrabure, ni ataqué Tucumán o el cuartel de Azul, no maté a niños como Juan Eduardo Barrios ni me hice la víctima para cobrar indemnizaciones”.

En referencia a esto último, recientemente se conoció que en caso de llegar al Gobierno, el espacio libertario tiene en sus planes impulsar una auditoría sobre las indemnizaciones que paga el Estado a las víctimas de la última dictadura militar.

Por último, manifestó: “Solo lucho para darle voz a los que ustedes asesinaron en nombre de una revolución que nadie les pidió”.