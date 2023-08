El cruce entre Victoria Villarruel y Úrsula Vargues que se volvió viral: “¿Vienen mal, no?”

La periodista y conductora Úrsula Vargues tiene una cuenta de más de 170.000 seguidores en Twitter. Allí publica a diario sus opiniones sobre la política argentina. Esta vez, salió al cruce con la líder de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel.

“Si la Argentina no mete en cana a la pata civil y eclesiástica de la última dictadura militar estamos en riesgo de que los hijos de la mierda tengan cargos políticos”, aseguró Vargues.

Y agregó: “Gente como Victoria Villarruel”.

Rápidamente, el tweet obtuvo más de 30 mil reproducciones, decenas de Me Gustas y compartidos.

Úrsula Vargues cruzó a Victoria Villarruel Foto: Twitter

La candidata a vicepresidenta no tardó en responder, pero utilizó le humor. “Qué tal Ursula, solo entré a ver los comentarios…”, aseguró.

“¿Vienen mal, no?”, preguntó haciendo referencia al espacio político al cual adhiere la periodista.

La polémica frase de Victoria Villarruel contra Lali Espósito

La abogada y referente liberal decidió polemizar con la cantante del género Urbano, Lali Espósito. Ella es un ícono de la cultura pop, aclamada por millones de jóvenes en todo el mundo.

Luego de las PASO la artista había publicado un tweet en el que aseguraba tener “miedo” por el resultado obtenido por Javier Milei, un candidato que había tenido declaraciones que no cayeron bien entre la comunidad LGTTBI y el feminismo.

“No me pone para nada mal que me ‘bardeen’ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente. Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del ‘otro bando’ y del único bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico argentino) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos. Aunque sea eso me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo únicamente. Podría no opinar nada, obvio. Es lo más ‘cómodo’, pero no soy así. Así que... ¡Sí! Para mi es realmente triste votar a un Anti-Derecho. Eso opino. Igual tranquis que soy una ciudadana angustiada no una candidata ni nada. ¡Relajen! Un beso respetuoso para todos”, afirmó Lali.

En una entrevista televisiva, Victoria Villarruel recogió la polémica y aseguró que la posición de la artista no es “desinteresada”.

“Te llenás la billetera con el Estado”, sentenció.

Y agregó: “Es respetable tu opinión como ciudadana, pero desde el momento que recibís dinero público por los recitales que das, lógicamente tenés interés en seguir sosteniéndote la billetera”.

Por último, Villarruel le mandó un mensaje: “Seguí haciendo discos porque de política no tenés mucho para decir”.