Qué dijeron Fátima Florez y Javier Milei acerca de los rumores de romance

Este lunes, Marina Calabró dio una noticia bomba: según la periodista, Javier Milei y Fátima Florez tienen una relación desde hace 45 días.

“Se conocieron en la mesa de Mirtha Legrand en 2022. Una cosa llevó a la otra... Y hoy son inseparables”, contó la periodista.

Javier Milei y Fátima Florez

Horas después llegó la confirmación directa de uno de los involucrados: Fátima Florez aseveró lo dicho por Calabró.

“Estamos muy bien, pero por el momento prefiero no hablar mucho. Es muy reciente”, declaró la humorista a Teleshow. Por su lado, Milei le envió un mensaje a Ángel de Brito, escueto pero concreto: “Javier Milei dice ‘nos amamos’”.

Fátima se separó de Norberto Marcos hace algunos meses. Sin embargo, continúan trabajando juntos. En tanto, la última novia que se le conoce a Javier Milei es Daniela Mori, exvocalista del grupo Las Primas.

Cómo tomó Karina Milei la relación de su hermano

En las últimas horas, Andrea Taboada aseguró en “El diario de Mariana” que Karina Milei, hermana del economista y parte esencial de su equipo político, está “enojada” con la noticia.

“Me están diciendo: ‘La hermana de Milei está que explota’”, expresó la panelista.

Qué dijo Mirtha Legrand sobre el romance

En la noche de este lunes, TN Central habló con Mirtha Legrand, quien opinó sobre su rol de celestina ocasional.

“Creéme que no me di cuenta en ningún momento. Ahora vi el momento en el que se conocieron en la mesa, pero todo cordial, no me di cuenta del futuro romance. Cuando me enteré no lo podía creerlo, una bomba”, reconoció.

Y agregó: “Esto fue en diciembre. Ese día Fátima estaba muy bonita, preciosa y él estuvo brillante”. Asimismo consideró que le ve “futuro” a la pareja del momento.