Javier Milei y el 30 por ciento de las PASO: ¿piso o techo?

Horacio Aizpeolea y Carolina Ramos

Corresponsalía Buenos Aires

El tercio ganado por la candidatura de Javier Milei en las PASO quedó, para sorpresa de muchos, por encima de los otros dos tercios. Patricia Bullrich arranca segunda en carrera presidencial del 22 de octubre con los 28 puntos conseguidos por Juntos por el Cambio. Sergio Massa ocupa el tercer casillero en la grilla de largada con los 27 puntos reunidos por Unión por la Patria. De pronto, las especulaciones previas a las PASO sobre una eventual presidencia del candidato de La Libertad Avanza tomaron anclaje con los siete millones de votos (el 30,04) conseguidos. La Voz/Los Andes/Vía País conversó con tres consultores políticos que dejaron sus impresiones sobre la irrupción en escena de Javier Milei.

“Lo que llevó a Milei a ganar las PASO es el hartazgo de la sociedad. Ya se veían expectativas muy bajas sobre lo que venía y una imagen muy baja de los dirigentes políticos, pero Milei estaba incluido también en esa mala imagen. Evidentemente, no llegamos a ver todo lo que se venía gestando”, dice Mariel Fornoni, directora de Management & Fit.

Igual que Fornoni, Gustavo Córdoba cree que Milei fue elegido “como una herramienta de castigo frente a la incapacidad de la política de registrar por qué la sociedad argentina está enojada y siente frustración con los malos resultados económicos de dos gobiernos consecutivos de signo ideológicamente opuestos”.

“No creo que la única razón sea la bronca con el sistema político, porque la bronca la podían canalizar con el Frente de Izquierda”, sostiene el consultor Facundo Nejamkis. “¿Por qué la bronca se expresa a través de una fuerza como la de Milei? Ahí está la clave para entender por qué sacó 30 puntos. Milei conecta con un clima de época. Evidentemente hay una parte de nuestras sociedades (no creo que sea solo un fenómeno local) que no se siente representada por los espacios políticos clásicos y conecta con este tipo de liderazgo más disruptivo, más radicalizado, vinculados con mayor libertad, mayor autonomía, mayor individualización y al mismo tiempo conservador en otras dimensiones”,

Nejamkis, director de la consultora “Opina Argentina”, apunta otro elemento: “Una parte del voto peronista vota ahí, es decir, sectores que sienten algún nivel de decepción con la política, con los servicios que el Estado les brinda. Entonces, no les preocupa ni les asusta un discurso que plantee un nuevo acuerdo, un nuevo pacto social”.

El escenario de tercios (con tres puntos de diferencia entre los principales competidores) plantea, en un principio, una elección reñida. ¿La Libertad Avanza tocó su techo electoral, o las PASO marcaron el inicio de un despegue?

“Creo que los espacios tradicionales todavía están en estado de shock, están conmocionados; en un duelo estarían en la etapa de la negación de lo que les pasó el domingo pasado”, dice Córdoba. El director de la consultora Zuban-Córdoba & Asociados deja una alerta para UP y JxC: “De persistir esta incapacidad de escuchar, de no entender los motivos por los que muchas personas votaron a Milei, es probable que Milei no solamente no pierda un solo voto de los que obtuvo, sino que, además, incluso, puede incrementarlos”.

“Me cuesta pensar que esté por debajo de ese valor (30%)-coincide Nejamkis-. Milei se convirtió en el centro de gravedad del sistema político. Lo que fue Cristina Kirchner durante seis u ocho años, lo que fue Mauricio Macri durante cuatro años, él ahora lo va a ser durante por lo menos tres meses, hasta octubre. No obstante, Nejamkis ve difícil que Milei crezca tanto como para definir en octubre. ¿De dónde sacaría diez puntos más Milei para ganar en primera vuelta? Lo que no sabemos es qué puede pasar con la incorporación de nuevos votantes: ¿van a ser cuatro, cinco puntos como siempre, o serán ocho o diez porque es una elección más convocante porque está Milei?

“No sé si fue un piso –dice Fornoni. Hay muchos que dicen que perdió cinco puntos o más por la fiscalización, que seguramente la va a mejorar para octubre. Juntos por el Cambio y Unión por la Patria tienen que retener el voto del candidato que perdió: Massa los seis puntos de Juan Grabois y Bullrich los once puntos de Larreta. Con lo cual ese voto tampoco está totalmente consolidado. La gente que vio en Milei un candidato ganador, no creo que deje de votarlo, porque las propuestas que está haciendo Milei hoy son las mismas que hacía antes, y los votantes no se asustaron. En principio, diría que puede crecer”, dijo Fornoni.

Córdoba no descarta la hipótesis de un triunfo de Milei en primera vuelta “toda vez que vemos a Bullrich condicionada, porque si gira hacia el sector moderado, votos del núcleo duro pueden migrar a Milei. Si sale a pelearle el voto duro a Milei, probablemente los votos moderados de Larreta vayan a otro lado. Entonces tiene además otro condicionante que es su líder: Mauricio Macri pareciera que ya le está armando el gabinete a Milei, lo cual le resta de alguna manera chances”.

Y cree que las chances de Milei también crecen ante el contexto económico del que Massa es el ministro de economía de este gobierno. Más que pensar si Milei gana o no gana en primera vuelta, yo diría, habría que evaluar cómo hacen, Patricia bullrich y Sergio Massa para tratar de llegar a los 30 puntos y obligar a Miley a sacar más de 40″, propuso Córdoba.

Sobre la posibilidad de definición en una primera vuelta, Fornini dijo que depende de cuánto crezcan o dejen de crecer UP y JxC.

“Hay muchos segmentos del Gran Buenos Aires que tuvieron poco nivel de participación, donde UP podría crecer. Pero al paso que va la economía, no parece muy probable: el mismo ministro de Economía es el candidato. Es difícil que pueda crecer más allá de la fiscalización, del populismo y de la “campaña del miedo”.

Fornoni ve que Juntos por el Cambio quedó “en el medio”, y dejó de ser “la fuerza del cambio porque lo nuevo, lo representa Milei”. La consultora cree que Bullrich debería reformular su campaña para que ‘la fuerza del cambio’ parezca más moderada o más basada en la experiencia. Todavía es muy pronto. Las campañas recién empiezan el 2 de septiembre”.