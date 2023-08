Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidente de Milei, apuntó contra Lali Espósito: “Te llenás la billetera con el Estado”

Los resultados de las elecciones PASO sorprendieron a todos los argentinos y fueron muchos los famosos que se expresaron luego de los comicios. Y es que Javier Milei, el candidato de La Libertad Avanza, resultó ser el más votado individualmente con poco más del 30% de los votos. Una de las artistas que se refirió al tema fue Lali Espósito.

“Que peligroso. Que triste”, fueron las palabras que la cantante argentina dejó en su perfil personal de Twitter. Minutos más tarde comenzó a recibir miles de críticas, siendo acusada de cobrar grandes sumas de dinero de gobiernos provinciales y nacionales por brindar shows en diferentes puntos del país.

El tweet de Lali tras el resultado de las PASO 2023 (Captura de pantalla)

“No me pone para nada mal que me ‘bardeen’ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumento son un reflejo de lo que votan justamente. Para mí es realmente triste y peligroso votar a un anti-derecho semejante”, fueron las palabras que escribió luego de recibir críticas.

Lali Espósito tras las críticas que recibió. Foto: Twitter

El cruce entre Victoria Villarruel y Lali Espósito

Victoria Villarruel es la candidata a vicepresidente que acompaña a Javier Milei en la boleta por LLA y días atrás se viralizó un video suyo opinando sobre los dichos de Lali Espósito. “La conozco, pero no la escucho”, comenzó diciendo Villarruel haciendo alusión a la respuesta que dio Milei sobre que él escuchaba a los Rolling Stones.

“No es una opinión desinteresada porque Lali vos te llenás la billetera también con el Estado. Entonces, puedo entender, y es respetable tu opinión como ciudadana, pero desde el momento en que vos recibís dinero público por los recitales que das, tenés interés en seguir sosteniéndote la billetera”, sostuvo la candidata.

Asimismo, agregó: “No me parece un tema importante y menos cuando hay gente que la está pasando muy mal. Lali, saludos para vos. Seguí haciendo discos porque me parece que de política no tenés mucho para decir”, sentenció Villarruel.