Javier Milei se sinceró sobre su infancia: “Había maltrato físico”

Javier Milei cuenta con un pasado no tan feliz como muchos se esperarían. El candidato a Presidente por La Libertad Avanza se refirió en más de una oportunidad a lo difícil que fue su infancia y a lo importante que es para él su hermana, Karina, a quien llama “el jefe”.

Luego de que se conociera que sus padres no lo felicitaron tras los resultados de las elecciones PASO 2023, distintos medios hicieron eco sobre la relación del libertario con su familia y las penurias atravesadas durante la infancia donde abundaba el maltrato.

AMIA Acto aniversario 2023 Javier Milei junto a su hermana Karina y Ramiro Marra Foto Federico Lopez Claro

Javier Milei y el maltrato sufrido en su infancia

“De chico había maltrato físico, y estamos hablando de una persona de 1.90, no eran palizas normales”, definió el ultraliberal en diálogo con Alejandro Fantino.

“Después cuando estudiaba siempre fue despectivo para mi carrera, siempre me dijo que era una basura, que me iba a morir de hambre, que iba a ser un inútil”, relató con respecto a su adolescencia y juventud.

Más atrás en el tiempo, en PH: Podemos Hablar, el ciclo de Telefe, el economista ya se había sincerado sobre su padre. “Mi padre también es un tipo muy complicado. Es la lógica que él tiene. Darte algo y después generarte una situación para que te vaya mal y enrostrarte que sos un fracasado”, expresó.

“Me la hacían muy difícil en mi casa”, insistió. “Mi madre me hacía las mil y unas, por ejemplo, llegaba la época de los finales y me dejaba de hablar, me generaba situaciones de mucho estrés para que me fuera mal”, compartió sobre su mamá.