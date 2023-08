Qué dijo Javier Milei sobre la suba del dólar para sus seguidores de TikTok

El candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, utilizó su cuenta en TikTok para advertir que la suba que tuvo el dólar tras las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) no estuvo vinculada con su sorpresiva victoria en esa primera ronda electoral.

“Javi, los políticos dicen que el dólar sube por tu culpa, ¿esto es así?”, es la pregunta que respondió el economista liberal para enviarle un mensaje sus más de 1 millón de seguidores en esa popular red social.

Es que una de las versiones que se manejó para explicar el sobresalto cambiario posterior a las primarias es que el mercado expresó así su temor ante las polémicas propuestas de campaña que promueve Milei para llegar a la Presidencia, tales como la dolarización de la economía y la eliminación del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En rigor, la semana económica después de las PASO estuvo signada por la devaluación del 20% del peso aplicada por el gobierno nacional y la disparada del informal dólar “blue” que avanzó hasta los $ 720 por unidad.

“¿Acaso yo tengo responsabilidad sobre la política monetaria del Banco Central? ¿Acaso tengo responsabilidad sobre las intervenciones del Banco Central? ¿Tengo responsabilidad sobre el cepo, tengo responsabilidad sobre los controles? ¿Acaso yo tengo responsabilidad, por ejemplo, por la política comercial de Argentina? ¿Acaso yo tengo responsabilidad en lo que pasa en materia presupuestaria, cuando todos los presupuestos que mandó este Gobierno de impresentables se los voté en contra realidad?”, indagó Milei para rechazar las acusaciones en su contra.

Seguido, el aspirante presidencial remarcó que “lo que hay que entender es que no es que sube el dólar” sino que “está perdiendo valor el peso”. “El peso no vale nada porque es la moneda que emite el político argentino. Por ende, no puede valer ni excremento porque esas basuras no sirven ni para abono”, criticó.

El video de Milei en TikTok