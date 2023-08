El mimo de un fanático español para Lali Espósito y el mensaje para Javier Milei

El sorpresivo triunfo de Javier Milei provocó múltiples reacciones en la sociedad argentina que incluso algunos artistas se animaron a dar su opinión. Una de ellas fue Lali Espósito, quien no ocultó su malestar y fue duramente criticada.

La repercusión de los dichos de la cantante fue muy grande que hasta figuras de la televisión como Viviana Canosa, Amalia Granata y hasta el propio candidato libertario fueron algunos de los que se expresaron. Pero en las últimas horas, luego de numerosas críticas, la artista pop recibió un mimo de un fan.

Lali Espósito

Qué pasó entre Lali y Javier Milei

Luego del triunfo de Javier Milei en las PASO, Lali compartió un duro mensaje a través de Twitter: “Qué peligroso. Qué triste”. Con tan solo cuatro palabras, la artista pop hizo reventar todo y fueron varias las reacciones. Algunos fans la apoyaron, otros la destrozaron y todo escaló hasta el propio candidato de La Libertad Avanza.

Lali en Twitter

Javier Milei le respondió irónicamente a la artista pop. “No sé quién es, yo escucho a los Rolling Stones”, lanzó al ser consultado por los dichos de Lali. La cantante no se quedó solo en eso y comtestó las críticas: “No me pone para nada mal que me “bardeen” por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente”.

El apoyo de un fanático en España

En una presentación en Alicante, España, un fanático sorprendió a Lali con un cartel en referencia a la polémica post PASO que se generó al expresarse por Twitter tras los resultados. “Lalibertad sos vos”, decía el cartel, mostrando un claro juego de palabras entre el nombre de la artista y el del partido que lidera Javier Milei.