Ca7riel se sumó a Lali, defendió la educación y la salud pública y apuntó contra Milei

Tras el desenlace de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, que culminaron con la victoria de Javier Milei como el candidato más respaldado, el cantante Ca7riel compartió su opinión en sus redes acerca de la relevancia de la educación y la salud pública.

“Cuando yo era pibe tuve el privilegio de ir al colegio porque era gratis y público y no podría haber ido al colegio (si no fuera así) porque no tenía la guita para pagar mi educación”, expresó el artista.

El músico y guitarrista argentino de 29 años también aseguró: “si los hospitales fueran todos privados yo estaría muerto”, porque durante su niñez “en más de una ocasión me han salvado la vida doctores de hospitales públicos”. Y Luego señaló: “Es muy importante pensar en nuestro futuro y en las manos de quien lo vamos a dejar”.

“Ojo! porque el futuro vas a necesitar cosas y no vas a poder pedirlas porque esos son derechos”, explicó Catriel en referencia a algunas de las propuestas que proclama el candidato libertario Milei. Para finalizar concluyó: “Cuando hay una necesidad hay un derecho, así que cuando necesites ya va a ser muy tarde mi amor”.

Ca7riel se suma a Lali y Trueno

El rapero Trueno compartió el lunes un poderoso mensaje:”tus derechos son lo único que tenés, no te regales”, haciendo referencia al desenlace de las elecciones del domingo, donde el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, emergió como el favorito con el 30.04% de los votos.

Horas antes, la artista Lali Espósito catalogó al aspirante presidencial Milei como “anti-derechos”. En un mensaje en su cuenta de Twitter, expresó: “Qué peligroso. Qué triste”.

Posteriormente, amplió su mensaje asegurando que no se veía afectada por las críticas o confrontaciones que puedan recibir en las redes sociales, “No me pone para nada mal que me “bardeen” por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO”. “La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan, justamente”, agregó.