Dulce y sexy: cuál es el perfume favorito con el que Lali Espósito enamora

Lali Espósito tiene más de 12.1 millones de seguidores en su cuenta personal de Instagram y hace tiempo que logró consolidarse como una de las actrices y cantantes más importantes de la industria argentina. Por esa razón es que cada cosa que pase alrededor de la artista es de gran relevancia en las redes sociales y entre sus fanáticos.

En sus redes Lali comparte todo tipo de contenido, aunque en su perfil de la red social de Meta reinan sus looks que elige para diferentes ocasiones, viajes de lujo y también el detrás de escena de su trabajo como actriz y sus conciertos. Además de su faceta profesional, Espósito es toda una diosa que enamora a cada uno de sus seguidores.

Sin dudas, todo lo que utiliza se vuelve tendencia y muchos quieren saber a qué huele Lali Espósito. La artista logró resolver las dudas de su comunidad y en una entrevista española contó cuál es su perfume favorito.

El pícaro posteo de Lali Espósito.

Cuál es el perfume con el que Lali Espósito enamora en la intimidad

Como no podía ser de otra manera, el perfume que utiliza Lali Espósito tiene mucha personalidad y logró convertirse en su favorito. En diálogo con la revista Vogue España aseguró que la fragancia que más utiliza es The Only One, de Dolce&Gabanna. “Quiero que valores este momento porque yo no suelo decir qué perfume uso”, sostuvo Espósito.

El perfume que usa Lali. Foto: Gentileza

“Pasa algo muy bonito, que a mí me gusta que suceda, que es que la gente cuando me saluda me dice ‘esto es olor a vos’, así que ya no lo voy a poder cambiar”, reconoció la actriz. Este perfume es un reflejo de la feminidad distintiva, hipnotizante, innovadora, pero sin dejar de ser clásica.

El frasco y la caja de The Only One de Doce&Gabanna, Foto: Gentileza

Se trata de un eau de parfum que pertenece a familia olfativa Floriental Gourmand para mujeres. Tiene notas florales como la violeta que se combina con la bergamota. Sus notas de corazón son café, Iris, pera, rosa y flor de azahar del naranjo para pasar a unas notas de fondo que combinan la vainilla, caramelo y pachuli. En Argentina, este perfume puede encontrarse en dos tamaños, el frasco de 50 ml. a $75.603 y uno de 100 ml. a $95.001.