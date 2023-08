Estos son los 10 perfumes low cost que te harán oler caro y son de larga duración

Si hay algo que todo el mundo quiere es dejar una estela de perfume cuando pasa caminando. Y no es posible con cualquier fragancia, ya que puede que no sean de larga duración, ni tan intensos como uno busca. Sin embargo, existen ciertas marcas que ofrecen en el mercado algunos perfumes que te hagan oler caro, pero por los que no debas gastar mucho dinero.

Muchas veces, la búsqueda de la fragancia ideal se vuelve complicado e incluso algunas combinan mejor con ciertos looks, momentos del día y hasta épocas del año. Es cierto que algunos de los perfumes más icónicos, duraderos y que huelen bien son muy caros, pero también existen opciones que son aptas para todos los bolsillos y vas a oler igual de cara.

Las razones por las que no hueles tu perfume. Foto: Canva

Los 10 perfumes que te harán oler caro pero que son baratos

5ta Avenida de Elizabeth Arden: es una fragancia intensa con un alto nivel de concentración. Ideal para utilizarlo en el invierno y en esas noches interminables. Celebra la luminosidad, el lujo y el estilo de una de las calles más famosas del mundo. Sus notas son lila, tilo, magnolia, rosa, violeta, ámbar, sándalo, entre otras.

5ta Avenida de Elizabeth Arden. Foto: Gentileza

Soleil d’Or de Rituals: irradia energía positiva y frescor, con una nota brillante de pera, mandarina y bergamota. Es una fragancia que te dará un baño de fresco que presenta notas florales de fresia y flor de loto combinadas con madera y almizcle. Contiene un 80% de ingredientes de origen natural.

Soleil d’Or de Rituals. Foto: Gentileza

Sublime Epoque de Zara: este Eau de Parfum es muy femenino. Tiene toques florales con el jazmín, la tuberosa y la flor de naranjo que se combina a la perfección con la vainilla y el cedro, que le aportan un olor original y diferenciador.

Sublime Epoque de Zara. Foto: Gentileza

Près du Soleil de Mango: si buscas una fragancia floral esta es la indicada. Se trata de un perfume con una luz de flor de jazmín que contrasta con una pera jugosa envuelta en una estela de sándalo.

Près du Soleil de Mango. Foto: Gentileza

Eternity Moment de Calvin Klein: combina la peonía rosada de China, jazmón, nenúfar y flor de pasionaria, convirtiéndola en una fragancia femenina y sensual. Si buscas algo más dulce, pero a la vez atrevido, este es el indicado.

Eternity Moment de Calvin Klein. Foto: Gentileza

Halloween de I’m Unique: es una de las ideales para el verano. Esta fragancia floral afrutada tiene una energía brillante gracias a sus notas de mandarina y bergamota junto con almendras y pimienta de Sichuan. Además, tiene notas de leche de coco y rosa.

Halloween de I'm Unique. Foto: Gen

Gold Seduction de Women’s Secret: se trata de un perfume muy seductor con el que derrocharás personalidad gracias al jazmín y las flores blancas que se combinan a la perfección con el melocotón, la vainilla y la bergamota.

Gold Seduction de Women's Secret. Foto: Gentileza

Touch The Original Gold de Tous: se trata de un perfume pensado en la alianza del oro, cuero y cristal que están muy presentes en la firma española. Sin dudas, es ideal para el otoño por su combinación de fresia, flor de loto, osmanto, jazmín, almendra, vainilla, moras azules y frambuesa.

Touch The Original Gold de Tous. Foto: Gentileza

Rosa Fresca de Victorio y Luchinno: es un perfume con un aroma de flores muy presente por lo que resulta una fragancia fresca, romántica y agradable. Sin dudas, es un gran aliado para el día a día y combina bergamota, jazmín, ámbar, rosa, litchi, melocotón y más.

Rosa Fresca de Victorio y Luchinno. Foto: Gentileza

Azahar de Adolfo Domínguez: tiene un aroma fresco ya que combina naranja, cedro, jazmín, neroli, grosella negra, y pachuli. Es ideal si te gustan los perfumes cítricos.