Líderes de la oposición se refirieron al crimen del ingeniero en Palermo: “Necesitamos mano dura para los delincuentes”

Los principales líderes de la oposición se refirieron al crimen del ingeniero civil Mariano Barbieri (42), ocurrido este miércoles cerca de las 22:45 en el barrio porteño de Palermo, para robarle el celular.

Ingeniero asesinado en Palermo: el momento en el que pide ayuda y se desploma (Captura de video)

Una de las primeras en manifestarse fue la candidata a presidente de Juntos por el Cambio, (JxC), Patricia Bullrich, quien expresó por Twitter:

“Nuevamente el dolor. Mariano tenía 42 años, una vida, una mujer y un hijo de 4 meses. Todo eso se lo arrebató anoche alguien para robarle el celular. Vamos a mejorar la seguridad en todo el país para que esto no suceda más. Es una obligación moral cuidar a las familias argentinas”.

“Matan en todos lados. Hoy necesitamos ser humanos en la economía y la educación y firmes en la seguridad, cuidar a la gente, cuidar a los miembros de la fuerza de seguridad y que los delincuentes, si las hacen, las pagan”, ratificó Bullrich, más tarde, en la presentación de Carlos Melconian sumándose a su espacio como eventual ministro de economía en caso de salir victoriosa de las elecciones generales de octubre.

Patricia Bullrich durante la presentación de Carlos Melconian como su referente en economía. Foto: Pedro Castillo

En diálogo con Radio Continental, el candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, también se refirió al tema: “Uno tiene que mirar esto desde una cuestión estructural. Argentina viene en un proceso de decadencia en los últimos 100 años, que no solo es económica, sino que también viene acompañada de una degradación moral que hace que la vida no valga nada”.

Cabe recordar que Barbieri había sido fiscal por el espacio del libertario en las pasadas elecciones PASO. Y luego, Milei agregó: “En materia de seguridad, nosotros tenemos una doctrina muy clara y que básicamente es el que las hace las paga”. Y agregó: “Argentina paulatinamente ha deteriorado su sistema punitivo, ha sido más condescendiente para con los delincuentes y ha llegado al extremo, donde básicamente pone a la víctima en el lugar de victimario y viceversa”.

Javier Milei, candidato a presidente por La Libertad Avanza.

En la misma línea, la candidata a vicepresidenta por LLA, Victoria Villarruel expresó en Twitter: “Ayer a la noche, en la zona supuestamente más segura de la Ciudad fue asesinado Mariano Barbieri por un delincuente”. Y agregó: “Una plaza sin luz, nada de Policía y una gestión que maquilla los problemas. Mis condolencias a su familia y el agradecimiento a Mariano por su apoyo y sacrificio”.

La candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires -por el mismo espacio-, Carolina Píparo, lanzó: “Mientras muchos políticos, fiscales y jueces siguen justificando el delito, los honestos son asesinados por un celular”. “Hora de dejar atrás esos discursos culposos y buenistas. Mano dura para estos criminales”.

“Pensar que Mariano, el joven asesinado en Palermo, fue fiscal por nuestras ideas nos da mucha más fuerza para seguir adelante. Me rompe el alma, pero no me quita fuerzas. Todo el apoyo a su familia en este difícil momento”, expresó el candidato a jefe de Gobierno porteño por LLA, Ramiro Marra.

Mariano Barbieri había sido fiscal en las elecciones PASO del 13 de agosto para La Libertad Avanza, el espacio de Javier Milei.

Por el espacio de JxC, el también candidato a jefe de Gobierno, Jorge Macri, expresó: “Cuando se pierde una vida, nada alcanza”. Y añadió: “Vamos a redoblar todos los esfuerzos para llevar más seguridad y tranquilidad a los porteños. Es nuestra obligación cuidarlos y tenemos que seguir mejorando”.

Jorge Macri sobre el crimen del ingeniero: "Cuando se pierde una vida nada alcanza".

El actual alcalde de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, dialogó con Radio Mitre: “Es un momento durísimo y la inseguridad es una pelea de todos los días. (...) Cuando aparecen casos como este, que yo cuente que la estadística de Seguridad en la Ciudad está mejorando, no sirve de nada. Vamos a seguir trabajando, sacando cada vez más policías a la calle e ir incorporando tecnología, que para mí es el camino”.

Quien fue más duro fue el diputado y candidato a senador de JxC, el economista liberal José Luis Espert: “Cárcel o bala para esos hijos de puta”.

Cómo continúa la investigación del asesinato del ingeniero en Palermo

Las pericias establecieron que la víctima permaneció dentro del parque Tres de Febrero “no más de cinco minutos”, lapso en el que supuestamente fue asaltado y apuñalado por un único agresor, y las cámaras de seguridad captaron la salida de un posible sospechoso que aún no pudo ser identificado.

Fuentes de la investigación aseguraron que una cámara de seguridad captó el ingreso de Barbieri al parque pasadas las 22.30 en el cruce de la avenida Del Libertador y Lafinur y esa misma cámara registró la salida, cuando el ingeniero caminó hasta la heladería “Cremolatti” en la que pidió ayuda, se desplomó y finalmente murió.

Muerte del ingeniero: tan solo cinco minutos

El jefe de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía de la Ciudad, Miguel Ángel Fornaro, precisó en declaraciones a la prensa que desde que Barbieri arribó al parque hasta que se fue de él, con una herida en el pecho provocada por su asaltante, “no pasaron más de cinco minutos”.

”Ingresó y salió por el mismo lugar, el cruce de la avenida Del Libertador y Lafinur”, explicó un investigador policial, quien agregó que en esos “cuatro o cinco minutos en los que estuvo dentro del parque fue asaltado y apuñalado”.

Cruento asesinato de un ingeniero tras recibir una puñalada en Palermo. (Fotos Clarín)

El testimonio de un testigo: clave para dar con el asesino

Los investigadores analizaban ahora otras cámaras de seguridad para intentar identificar a un supuesto sospechoso al que se lo ve salir del parque momentos después del ataque a Barbieri, que se condice con el testimonio de la persona que alertó a las 22.45 a la línea 911 y denunció el hecho.

”Tenemos una cámara donde se ve a una persona saliendo del lugar. Se está analizando eso y el posible recorrido que realizó esa persona”, agregó la fuente consultada.

El propio superintendente Fornaro explicó que se cuenta “en virtud de las imágenes del radio de lo que comprende alrededor de la plaza (Sicilia), un sentido de fuga. Y se cuenta con testimonios de testigos. No del hecho, pero sí de circunstancias parecidas”.

”Tengo a alguien que se retira del lugar cuando ocurre el suceso. Tenemos a una persona que sale del lugar y que no se ofrece como testigo, entiendo que es una persona que cuando se retira del parque se dirige a su domicilio, no creo que sea (una persona) en situación de calle. No tengo el domicilio. Tengo una sola persona”, dijo el jefe policial.

Al mismo tiempo, el único testigo que declaró esta tarde dijo haber visto a dos personas forcejeando (una de ellas Barbieri).