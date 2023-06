Victoria Tolosa Paz volvió a agitar la interna oficialista: “Algunos en el Frente de Todos quieren convertirse en el Frente de Pocos”

Aunque algunos candidatos del oficialismo no quieren que se lleve a cabo las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la ministra de Desarrollo Social y candidata a gobernadora por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, se pronunció a favor de esta instancia electoral y apuntó contra algunos dirigentes de su espacio político.

Daniel Scioli y Victoria Tolosa Paz ya hacen actos juntos y desafían al kirchnerismo. Foto: La Cap

“Es increíble que el Frente de Todos quiera pasar a ser el Frente de unos pocos, que estemos discutiendo, a 40 años de la democracia, cómo ampliamos la base de participación”, expresó la funcionaria este miércoles en diálogo con Radio 10.

“Desde que salimos a plantear con Daniel Scioli que lo más importante es la victoria democrática del 13 de agosto, con sectores que venían sintiéndose afuera, aparecen voces disonantes con preocupaciones solamente de que las fórmulas se elijan por el voto popular”, sostuvo.

Además, Tolosa Paz criticó la falta de síntesis en el espacio al que pertenece. “Me da miedo formar parte de un frente político que se aleja de la participación popular y que tiene miedo al voto popular. Estamos en esta nueva etapa del Frente de Todos, en la que Cristina Kirchner no es candidata y Alberto Fernández tampoco, en la que no hay síntesis”, dijo.

Y agregó: “Yo recorro la provincia y hay compañeros que están contentos con Daniel Scioli, otros que votarían a Wado De Pedro y otros a Sergio Massa, pero no hay síntesis. No es que hay un voz unánime pidiendo a un candidato”.

Scioli y Tolosa Paz encabezaron plenario en el conurbano

El embajador en Brasil, Daniel Scioli, y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, encabezaron un plenario en la Tercera Sección electoral bonaerense, en la ciudad de Lanús, y abogaron por el “crecimiento y la inversión productiva”.

“Representamos al peronismo democrático, a un proyecto de industrialización y justicia social que prioriza la convivencia, la paz, la pluralidad y la decisión soberana del pueblo”, escribió el funcionario a través de su cuenta de Twitter.

Daniel Scioli junto a Victoria Tolosa Paz en Lanús. Foto: Captura

Y siguió: “Junto a @vtolosapaz participamos de un encuentro en Lanús, municipio de la 3ª sección electoral bonaerense, que abarca a casi 5 millones de electores. Compartimos, con más de 500 referentes, un multitudinario plenario de todos los que queremos una Argentina con crecimiento constante, más empleos, mejores salarios y una distribución justa”.