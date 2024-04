"Si no me volvía antes, era boleta": la frase que Milei le habría dicho a su entorno

El fin de semana pasado, desde la Oficina del Presidente Javier Milei comunicaron que el mandatario regresaría al país sin completar su gira. Tras su paso por Estados Unidos, debía viajar a Dinamarca pero decidió no realizarlo.

“Por cuestiones de agenda, el Presidente Javier Milei regresará a la República Argentina y no podrá completar su viaje a Dinamarca. Este domingo por la mañana abordará su vuelo de regreso al país”, decía el texto publicado.

Este martes, Jonatan Viale replicó una fuerte frase que el presidente le habría dicho a su entorno tras su regreso.

La dura frase que Milei habría dicho

“La frase fue menos mal que no me subí a ese avión. Si no me volvía antes, era boleta”, dijo Viale quien aseguró que era un dicho “re contra chequeado”.

Los colegas de Viale se mostraron sorprendidos por los dichos y especularon a qué se debía ese mal presentimiento que tuvo el mandatario. “¿Por pasar por el espacio aéreo de Ucrania, decís?”, preguntó Nicolás Wiñaski. “No lo sé”, respondió Viale.