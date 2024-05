Romano Norri: “El radicalismo tiene que trabajar, dejar de mirarse el ombligo”

“Me parece que el presidente no sabe lo que está haciendo. No sabe lo que es presidir un país. No sabe que tiene que buscar la unidad”, sostuvo el legislador de la Unión Cívica Radical, Agustín Romano Norri al analizar la situación nacional y la posición de su espacio en el contexto nacional. En una charla televisiva señaló lo siguiente:

-Cuál es la situación de la Unión Cívica Radical en Tucumán?

-” El radicalismo está trabajando. Está movilizado, se ha reunido la Junta de Gobierno, el día lunes, también el lunes que viene. Venimos trabajando con una prórroga de los mandatos que ha dado el Comité Nacional, en los cuales se ha prorrogado hasta el 1° de septiembre, que es la fecha que se ha convocado elecciones internas. Las autoridades vigentes están, van, obviamente, a seguir trabajando cada uno de los organismos partidarios de de cara a lo que viene. Era lo que veníamos pregonando: La necesidad de una prórroga para que pase un poco la situación económica-social que vivimos y recién hacer una elección de autoridades. ¿Y por qué decíamos una prórroga al mandato de Roberto Sánchez Roberto Sánchez?: porque él había sido, por consenso, elegido por todos los sectores internos, como el presidente del partido. Entonces creo que era un periodo de transición hasta que se conformen nuevas autoridades. Se convoque a una elección interna, que puede haber un consenso o puede haber una elección interna. Y, en base a eso, el radicalismo tiene que seguir trabajando en toda la provincia. Se ha convocado, el lunes, a las diferentes juntas departamentales, para que sigan trabajando en sus municipios, con la agenda cotidiana que tienen los municipios, obviamente, la convención del partido y la junta de gobierno, que son los organismos supremos. Creo que es el camino. El radicalismo tiene que trabajar, dejar de mirarse el ombligo, tiene que escuchar los reclamos de la sociedad. Tenemos un desafío sumamente importante el año que viene y, yo soy un convencido, que el radicalismo va a salir bien parado de la elección del año que viene, independientemente el escenario nacional, en base a un trabajo mancomunado de todos los sectores.”

-Ustedes apoyaron a (Javier) Milei.

-” No. Yo lo voté a Milei en el ballotage. Pero la gran mayoría de mis amigos, de dirigentes, todo trabajaron para Sergio Massa. Pero yo entendía de que el país tenía que cambiar.”

-Y qué siente: ¿cree que Milei le sigue respondiendo?

-” No. La verdad que estoy totalmente defraudado. Me parece un presidente que no escucha, un presidente que habla del liberalismo habla de (Juan Baustista) Alberdi, pero no representa los valores republicanos, los valores democráticos. Entonces yo pienso diferente a él. Y uno es la casta, uno es la vieja política. Acá tiene que sentarse a conversar con el Congreso. En el Congreso hay de todos los partidos políticos, de todos los pensamientos ideológicos, elegidos por todos los argentinos y tiene que respetar eso. Tiene que respetar al radicalismo. Todo el tiempo habla peste del radicalismo y después nos pide que lo acompañemos con los votos en el Congreso. Se lo ha acompañado, el radicalismo, en la Cámara de Diputados, En el Senado también se lo se lo está acompañando, pero en la política se trata de generar los consensos, de dialogar y de ir generando los puntos de encuentro. Entonces me parece que el presidente no sabe lo que está haciendo. No sabe lo que es presidir un país. No sabe que tiene que buscar la unidad y él cree que sigue de campaña y la campaña ya ha terminado.”