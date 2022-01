Oscar Parrilli, senador nacional del Frente de Todos por la provincia de Neuquén, se refirió esta mañana del viernes acerca del proyecto de ley que presentó, que permitiría que cuatro partidos de fútbol de la copa local sean transmitidos por fecha de forma gratuita a través de la TV Pública.

Esta iniciativa retoma parte del programa Fútbol para Todos, a lo que Parrilli aseguró que “la ley no significa un gasto para el Estado”.

Lo que dijo Oscar Parrilli sobre el proyecto de ley para los partidos de fútbol de forma gratuita

“La ley no significa un gasto para el Estado. (...) No es volver al Fútbol para Todos, no significa erogación por parte del Estado. Estamos poniendo en vigencia un artículo de la Ley de Medios, el 77″. Estas fueron las palabras del senador nacional por Neuquén.

Respecto de su proyecto de ley, Parrilli aclaró que cuenta con el visto bueno por parte del bloque oficialista, aunque puso en duda lo que pueda suceder en el Congreso con respecto a la oposición: “En el Senado lo vamos a poder recepcionar, no sé qué hará Juntos, son tan impredecibles, son un barrilete sin cola, uno no sabe dónde pueden disparar”.

Para luego destacar que en Diputados el prevé que el debate “va a ser más difícil”.

Los detalles del proyecto para transmitir partidos de forma gratuita

Respecto de los detalles del proyecto presentado por Oscar Parrilli, él indicó se encuentra trabajando en él desde hace seis meses junto a su equipo.

Al mismo tiempo, precisó que considera que es el momento adecuado para presentarlo, debido a que en la actualidad se les está obligando a desinvertir a las empresas Fox y Disney “para terminar con el monopolio”.

“No estamos diciendo que todos los partidos son un evento cultural. Establecemos dos de los más importantes y dos de los zonales, como Rosario Central y Newell’s o un equipo de Córdoba con Santiago del Estero, que son zonales”, explicó el senador neuquino.

A lo que agregó su idea en cuanto a las ganancias que se generen a partir de la transmisión gratuitas de estos eventos: “Que se venda la publicidad y que la recaudación de esto vaya 50% a infraestructura de clubes de barrio, 30% a la AFA y 20% a la TV Pública”.

El senador de Neuquén, Oscar Parrilli, precisó que se transmitan de forma gratuita "dos de los partidos más importantes y dos de los zonales, como Rosario Central y Newell’s o un equipo de Córdoba con Santiago del Estero”.

Para luego recordar los sucesos que hasta el momento se vienen dando con el fútbol: “Antes Fútbol para Todos establecía que para ver los partidos había que tener cable, en 2015 prometieron que el fútbol iba a ser gratis pero después (por Mauricio Macri) rescindió este contrato y a raíz de esto la AFA celebró contratos con empresas privadas”.