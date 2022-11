Mesa contra el Hambre: el Gobierno desarticuló la iniciativa en medio de la espiral inflacionaria

El Consejo Federal contra el Hambre, o más conocido como la ‘Mesa Contra el Hambre’, dejó de existir como tal y el que fuera uno de los proyectos más llamativos de Alberto Fernández pasó al olvido.

La novedad fue confirmada por fuentes del gobierno a Infobabe, luego que reconocieran al mencionado medio que “La Mesa Contra el Hambre ya no existe como tal”. Dicha novedad surgió del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales –organismo del cual dependía-, ente desde el que sostuvieron que “Cómo ámbito de trabajo no existe más. Ya no existe como mesas de trabajo, objetivamente es así”.

El argumento esencial que emplea el Gobieno nacional para escudarse por el fracaso de la iniciativa es la pandemia, ya que se afirma que la ayuda se volcó en hacer llegar alimentos a los más necesitados, a reforzar las raciones para las familias que por el aislamiento social y preventivo no podían salir de sus hogares ni para hacer changas.

No obstante, finalizada la emergencia sanitaria, nunca se llevó adelante ninguna acción consistente para mantener el proyecto a flote. Según Infobae, las únicas reuniones que se realizaron fueron presididas por el mismo ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Su reemplazante, Juan Zabaleta, quien no creyó necesario convocar a la Mesa Contra el Hambre para discutir medidas a mediano plazo una vez superada la urgencia de la pandemia a lo largo de sus 14 meses frente al ministerio.

Ahora Victoria Tolosa Paz –quien está frente al ministerio y quien fuera la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, el organismo del que dependía el Consejo Federal Contra el Hambre- fue la responsable de bajarle la persiana. Las actuales autoridades del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales informaron a dicho medio que la Mesa Contra el Hambre fue convocada en solo cinco oportunidades.

La poca actividad de la promocionada Mesa Contra el Hambre y las acciones gestionadas desde el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales que presidía Tolosa Paz fueron utilizadas por dirigentes sociales, como Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, para criticar la reciente llegada de la funcionaria al sensible ministerio.

“Tolosa Paz fue parte de la Mesa contra el Hambre, que fue un bluf, un fracaso estrepitoso”, aseguró Eduardo Belliboni, líder de la Unidad Piquetera. Y agregó: “La nueva ministra asume con los programas cerrados, con un enorme conflicto social y no sabemos con qué programa, qué discusión o debate va a abrir con las organizaciones sociales”, declaró al mismo portal.

En tanto, el pasado 30 de octubre Tolosa Paz recibió en su despacho un trabajo realizado por la Universidad Popular Barrios de Pie lapidario: los niños que asisten a los comedores de los barrios populares tienen carencia nutricional. Solo en el 17% de los hogares se ingiere carne, huevos o pollo una vez por día. En la mayoría de las casas se sirven porciones más pequeñas y el 25% de los chicos no recibe al menos una de las cuatro comidas diarias.