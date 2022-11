Alberto Fernández le contestó a Máximo Kirchner: “Cuando un compañero habla mal de otro deja de ser peronista”

Una nueva interna se vive en el oficialismo, luego de que este sábado en un acto del PJ bonaerense en Mar del Plata Máximo Kirchner apuntara contra Alberto Fernández. En las últimas horas, el presidente salió a contestarle.

“Cuando un compañero habla mal de otro deja de ser peronista”, expresó el mandatario en diálogo con Futuröck FM luego de que el diputado K pidiera que nadie “inicie una aventura personal”.

En esa misma línea, el presidente remarcó que lo que más le cuestionan es que nunca trabajó “por construir el Albertismo”. “Yo soy parte de un proyecto. Me pueden acusar de cualquier cosa menos de pensar en proyectos personales”, agregó.

Y manifestó que no cree en los personalismos: “Formamos parte de un proyecto, somos todos fungibles, algunos son más necesarios que otros. Tal vez en esta etapa fui necesario yo y en la que viene sea necesario otro”.

Cuáles fueron las declaraciones de Máximo Kirchner

Este sábado Máximo Kirchner encabezó el cierre del Congreso del PJ bonaerense en Mar del Plata y sin nombrarlo, lanzó una indirecta a Alberto Fernández.

“No puede volver a pasar en un frente como el nuestro, que aquellos que se valen de construcciones colectivas, una vez que esa construcción colectiva los lleva a un lugar tan importante, inicien una aventura personal. Para aventuras está el turismo, la política es responsabilidad, no para poner cara de víctima y ‘yo no fui’”, expresó el jefe de La Cámpora.

“Hay compañeros que están más interesados en aventuras personales. Tengo la esperanza de que así como Cristina hizo todo lo que tenía que hacer en el 2019 para que la Argentina saliera del macrismo, hagan lo mismo y dejen de jugar a los ofendidos y a los tristes”, sentenció.