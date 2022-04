Máximo Kirchner criticó al ministro de Economía Martín Guzmán y al Gobierno nacional por no involucrarse en las disputas de poder, en un acto que tuvo la rama sindical del justicialismo este sábado.

“Ahora que hay que frenar los precios, el empresariado pone cara de ‘yo no fui’. Los argentinos necesitan que no pongan cara de distraídos”, señaló el diputado al comienzo de su discurso.

“Me llama la atención: ¿Cómo que nuestro ministro de Economía, Martín Guzmán, dice que hace su trabajo, pero no se involucra en las disputas de poder? Cuando no me involucro y dejo que todo suceda, siempre es la ballena la que se come al krill”, continuó el dirigente.

“Cuando se hacen malas lecturas económicas pasa lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires el año pasado. Renovaba 18 diputados nacionales el Frente de Todos. Renovamos 15, perdimos tres y nos cuesta mucho avanzar en la agenda con la que nos comprometimos”, agregó.

Máximo Kirchner sobre Alberto Fernández

“Cuando quiere representar no es una víctima, tiene que asumir los costos”, manifestó Kirchner en un claro mensaje para el presidente Alberto Fernández, a tiempo de apelar a la unidad y llamar a interpretar los anhelos de la gente y entender que nadie es víctima de nada.

Máximo Kirchner en el acto del Partido Justicialista por el 1 de mayo.

Máximo Kirchner sobre Mauricio Macri

El diputado también acusó al expresidente Mauricio Macri, a quien señaló de instaurar un modelo económico similar al de Fernando De La Rua y definió como escandalosa la deuda dejada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Macri tiró un crédito para construir una casa, se la timbeó y ahora los argentinos no solo tenemos que pagar el alquiler sino también el crédito de una casa que no fue construida”, sentenció Kirchner.