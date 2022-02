Tras el acuerdo anunciado el viernes pasado por el presidente Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional (FMI), uno de los más importantes referentes del oficialismo, el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, decidió dejar su cargo en la presidencia.

Máximo Kirchner focalizó su decisión a partir de esta negociación con el FMI y el posterior acuerdo alcanzado por el Gobierno. Y evitó nombrar al Presidente y al ministro de Economía, Martín Guzmán, pero su discurso apuntó contra ellos.

Luego de lo anunciado el viernes por parte del Gobierno del acuerdo con el Fondo, las consecuencias de esa decisión empezaron a mostrar los primeros resultados y algunos escenarios que podían preverse.

Así como pronto el dólar blue empezó a cotizar con un tipo de cambio menor al de la semana pasada, llegando a bajar hasta $10, también hubo repercusiones políticas en medio, como la decisión de dejar la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos de Máximo Kirchner.

El dirigente político hizo efectiva su renuncia a través de una carta de dos páginas en donde se cuida de dar nombres que comprometan al Gobierno Nacional, pero sí cita al expresidente Mauricio Macri. Aquí las decisiones expresadas en su carta:

“Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), llevada adelante exclusivamente por el gabinete económico y el grupo negociador que responde y cuenta con la absoluta confianza del Presidente de la Nación, a quien nunca dejé de decirle mi visión para no llegar a este resultado”.

“Es mejor dar un paso al costado para que, de esa manera, él (por Alberto Fernández) pueda elegir a alguien que crea en este programa del Fondo Monetario Internacional, no sólo en lo inmediato sino también mirando más allá del 10 de diciembre del 2023″.

“Para algunos, señalar y proponer corregir los errores y abusos del FMI, que nunca perjudican al Organismo y su burocracia, es una irresponsabilidad. Para mí lo irracional e inhumano es no hacerlo. Al fin y al cabo, el FMI demuestra que lo importante no son las razones ya que sólo se trata de fuerza. Quizás su nombre debiera ser Fuerza Monetaria Internacional”.

“Si algunos dudan de mi nivel de pragmatismo, les recuerdo que como jefe de bloque acompañé la sanción de la ley que aprobó la reestructuración de la deuda privada en moneda extranjera, sin quita de capital pero con quita de intereses, realizada por el Gobierno en el año 2020, a pesar de estar en profundo desacuerdo con algunos de sus artículos. Comprendí el contexto y arreciaba la pandemia”.

“Dejé los prejuicios de lado y también los agravios recibidos para conformar el Frente de Todos, no así las convicciones. No lamento haber brindado un trato que no fue recíproco. Entendí desde el momento en que CFK nos dio la instrucción de construir el Frente de Todos que lo sucedido hasta su conformación no podía obturar lo que vendría. Lamentablemente fui uno de los pocos que actuó de esa manera”.

“Algunos se preguntaran qué opción ofrezco. En principio, llamar a las cosas por su nombre: no hablar de una dura negociación cuando no lo fue, y mucho menos hablar de “beneficios”. La realidad es dura. Vi al presidente Kirchner quemar su vida en este tipo de situaciones. En la cena de fin de año, realizada en la Quinta de Olivos, cada uno de los integrantes del bloque, así como el Presidente de la Nación, me pudieron escuchar cuando aseguré que cualquiera de mis compañeros y compañeras podía hacerse cargo de mi lugar”.