Mauricio Macri presentó su libro “Para qué”: “El populismo es una amenaza global, la gran exportación argentina”

Este lunes, el expresidente Mauricio Macri llevó adelante la presentación de su segundo libro titulado “Para qué”. El evento, que tuvo lugar en La Rural, reunió a los referentes de Juntos por el Cambio, aprovechando la ocasión para “despejar dudas” sobre las rispideces internas. La cita reunió a numerosas figuras de la política y otros rubros.

Desde las 17.30 hs, los invitados se fueron acercando a uno de los salones del predio de Palermo. Entre estos estuvieron Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Martín Tetaz y María Eugenia Vidal. Desde el entorno del expresidente señalaron que esta sería la oportunidad indicada para descartar los cortocircuitos puertas adentro.

Además, acompañaron el lanzamiento: Miguel Ángel Pichetto, Federico Pinedo, Nicolás Dujovne, Maximiliano Guerra, “Beto” Alonso, Maximiliano Guerra y el humorista Juan Acosto, entre otros.

“Para qué” fue publicado por editorial Planeta y, en líneas generales, en sus 4500 páginas repasa las medidas que aplicaría Macri en caso de encabezar un segundo mandato. En su propio espacio, esta presentación enciende las alarmas acerca de cuál será el futuro del ingeniero, ya que por el momento no había manifestado con claridad su intención de postularse en 2023.

La referencia futbolística de Mauricio Macri

En compañía del exministro de Cultura, Pablo Avelluto, Mauricio Macri se refirió a cómo nació la idea del libro y de qué trata. Pero, antes de comenzar a desgranarlo, hizo un infaltable referencia futbolística: “Quiero agradecerles a los hinchas de Racing que vinieron a la presentación del libro porque debe haber sido muy difícil”, el comentario provocó las risas y aplausos de los presentes.

Luego del paréntesis gracioso que se permitió, enseguida el expresidente señaló que lo de este domingo fue “un canto a al esperanza, a la ética, a ese país que todos soñamos lo que hicieron River e Independiente”. “Si uno traiciona sus valores, los traicona para siempre. Y eso es de lo que hablamos en ‘Para qué'”, mencionó.

Cómo nació el libro

Cuando Avelluto le preguntó cómo nació la idea de “Para qué”, comentó: “Fue un proceso dinámico. Estábamos trabajando en un libro sobre mi padre (Franco Macri) que finalmente postergamos para el año que viene y me llamaron de Estados Unidos para dar un curso de Liderazgo”. Y agregó: “Empecé a pensar, a acomodar las ideas y a entenderlas. En ese proceso uno se conoce a sí mismo y tuve que preparar las clases. A partir de allí surgió reunir toda esa información en un libro”.

Respecto del objetivo de esta obra, dijo: “Me pareció importante poder transmitirlo. Es lo que después determina la llamada “bajada de línea” pero para mí no es eso, para mí es compartir una visión y dejar asentado que somos el cambio o no somos nada. Tenemos que estar convencidos de lo que hay que hacer porque las ideas equivocadas se han impregnado y las piedras van a volver. Y más de “por qué” hay que hacer ciertas cosas hay que tener en claro para qué. Debemos poner en perspectiva cuál es el lugar de uno y saber “para qué” ayuda a que todo se acomode y podamos cambiar la historia”.

Qué dijo Macri sobre el populismo

“Los argentinos venimos tirándola afuera desde hace muchas décadas. Somos el único país del mundo que en el ‘83 tenía un dígito de pobreza y hoy estamos cerca del 50%. Tenemos que hacer una autocrítica y decir que las viejas ideas no funcionaron, entonces no las defendamos más y vayamos por algo nuevo”, fue una de las primeras frases que dijo en relación al peronismo.

Sin embargo, no quiso nombrar al partido oficialista y uso un término genérico para hablar del “populismo”: “La pregunta es qué hacemos con el populismo que, digamos, ‘inventamos los argentinos hace muchas décadas’, cómo le ponemos un límite. Es una amenaza global, la gran exportación argentina. Va por el lado del facilismo, de convencer a la gente de que no hay que esforzarse, ni formarse, y al principio pareciera que es muy tentador. Pero creo que los argentinos están despertando”.

